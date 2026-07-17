植物拓印凝聚專注力量　「靜觀星球」香包製作以手作傳遞心靈祝福

面對日常學習與成長的挑戰，學童如何建立良好的情緒調節機制，已成為現代教育的重要課題。為協助學生在繁忙的校園生活中尋找心靈綠洲，《香港 01》「01 教育」團隊積極舉辦「靜觀星球減壓實驗室 —— 拓印香包製作班」。活動將線上情緒教育程式的精髓延伸至線下，引導學生透過結合植物拓印與草藥調配的傳統手作，在專注創作中體驗內心的平靜，並藉由香包傳遞溫暖的祝福心意。



線上線下相輔相成 構築動態情緒防護網

「靜觀星球」是《香港 01》精心打造的遊戲化靜觀練習計劃。在數碼世界中，學生化身為探索者，在靜觀星球上跟隨專家主理的心理學理論進行任務，初步認識情緒健康與正向教育。是次拓印香包製作班將線上學到的「覺察」技巧轉化為身體感官的體驗。活動打破了傳統課堂單向傳授的模式，透過視覺、觸覺與嗅覺的多元感官刺激，讓抽象的「靜觀（Mindfulness）」概念變得具體可感。線上程式負責建立認知，線下活動負責深層體驗，兩者相輔相成，全方位守護學生的情緒健康。

植物拓印中的感官靜觀實踐

工作坊的核心環節為「植物拓印香包」製作。在導師引領下，同學們首先進入「初探植物」的靜觀環節。面對槐樹葉、紅楓葉、小黃花等色彩各異的天然材料，學生需要放慢呼吸，細心觀察植物的脈絡，挑選最能代表自己當下心情的葉片。

隨後的製作過程極其考驗專注力。學生需要將葉片背面朝下平鋪在香包上，用膠帶固定後，拿起小石頭耐心地進行輕擊拓印。導師提醒，敲擊的力度需要均勻、節奏需要穩定，過於急躁容易撕裂布料，力道不足則無法留下美麗的植物痕跡。在密集的「啪嗒、啪嗒」石擊聲中，禮堂內呈現出奇妙的寧靜感——全場同學都沉浸在指尖與石頭、植物的碰觸中。這種將注意力完全聚焦於當下動作的練習，正是經典的靜觀實踐，能有效幫助學生安定思緒，緩解積壓的焦慮。

學生認真挑選槐樹葉與紅楓葉等天然材料，透過植物拓印與草藥調配，將抽象的情緒轉化為具備溫度的手作心意。

草藥調配 小手作中蘊含的深刻祝福

除了外觀的拓印，香包內在的「心意」同樣重要。工作坊特意準備了艾草、菖蒲、白芷及蒼朮等具備安神、驅蚊效果的天然中草藥。學生在調配香料時，不僅學習到傳統調和的智慧，更被引導將這些草藥轉化為內心的「祝福符號」。

在導師的鼓勵下，同學們一邊將香氣撲鼻的草藥裝入內袋，一邊在心中默默許下願望。這款親手打造的香包，不再僅僅是一個學校手工製品，而是承載著學生對自己、對同學或對父母的真摯祝福。活動結束前，不少同學興奮地與家長互贈香包，將這份在專注中獲得的平靜與正向能量傳遞出去。

在日常中開展心靈探索之旅

「靜觀星球減壓實驗室」透過這場融匯自然美學與心理健康的體驗，成功展示了情緒教育可以如此生動而具備溫度。學術研究證實，適當的靜觀練習能有效減少焦慮並提升正向情緒。透過是次活動，學生們不僅帶回了散發自然清香的拓印香包，更掌握了在急躁時如何透過專注手作找回內心安定的能力，讓靜觀的種子在校園與日常生活中生根發芽。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局優質教育基金「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現正接受申請。中、小學（包括特殊學校）可申請一次性最高 30 萬元撥款，可用於「促進學生身心健康」範疇，資助項目涵蓋學生工作坊、體驗活動、教師培訓及購買教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》全力提供以下專屬支援服務協助學校：

線上情緒教育平台「靜觀星球」：聯同 Re:learn Education 共同開發，將專業心理學理論趣味化、遊戲化，透過數碼星球探索任務，引導學生自主學習靜觀與情緒調節，經學術研究證實能有效減少學童焦慮。

線下實體互動活動：提供拓印香包、減壓工具 DIY、頌缽音療等多元化體驗式工作坊。透過將線上學習延伸至現實校園，全面深化家校合作，協助學校建立可持續的正向教育文化。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『靜觀星球查詢』）

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電話：35828747