金茶王大賽｜SEN中學生克服困難完成比賽　副校長：表現超出預期

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區啟動禮與初賽今日（17日）舉行。24位師傅經過比賽後，最終8位勝出者將會參與決賽。



在參賽者中，有SEN（特殊教育需要）中學生克服多動問題，突破自我，首度台上沖出人生第一杯為比賽而沖泡的奶茶，雖未能晉級，但總也順利完成比賽。其就讀中學的副校長手上端着他賽場上做的奶茶，讚嘆到「超出預期的表現」。



「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。有24位選手參加，最終有8人成功晉級。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。有24位選手參加，最終有8人成功晉級。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。有24位選手參加，最終有8人成功晉級。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。有24位選手參加，最終有8人成功晉級。（葉志明攝）

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比賽由香港咖啡紅茶協會主辦，貿易發展局、香港金百加集團、廣東樂滿家咖啡集團及點點綠集團協辦。在初賽，24名選手分四組比賽，他們需在20分鐘內，憑藉對茶葉配比的精準掌控、撞茶的力度與手法，以及對茶湯溫度的嚴格拿捏，調製出一杯杯「香、濃、滑、滾」的正宗港式奶茶。

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。香港咖啡紅茶協會主席黃家和與晉級的選手合照。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行，8位勝出者將於8月14日在香港國際茶展的香港區決賽，爭奪「金茶王」殊榮。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。香港咖啡紅茶協會主席黃家和（右四）與—眾嘉賓及評審大合照。（葉志明攝）

經過比拼，八位選手成功晉級，分別為：羅啟賢、譚凱恩、鐘煜培、蔡炯懷、陳寶華、黃乙軒、李偉志、陳錫恒。他們將於8月14日在香港國際茶展，在香港區決賽角逐，爭奪「金茶王」殊榮。

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。SEN（特殊教育需要）選手吳健銘集中精力，沖泡他人生第一杯比賽的奶菜。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。SEN（特殊教育需要）選手吳健銘集中精力，沖泡他人生第一杯比賽的奶菜。（葉志明攝）

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。SEN（特殊教育需要）選手吳健銘集中精力，沖泡他人生第一杯比賽的奶菜。（葉志明攝）

SEN生衝金茶王 賽場克服多動突破自我

今屆金茶王大賽最年輕參賽選手、18歲的SEN（特殊教育需要） 學生吳健銘，為香海正覺蓮社佛教普光學校中六畢業生。該校為智障特殊學校，學生不需要考DSE，專注培訓學生賴以生存的職業技能。

他師從2019年大灣區金茶王（香港區）冠軍梁海慶，學習做奶茶半年，每次練習4至5小時。他個性好動，容易分神，梁師傅說他最大的問題就是上課時「手甩來甩去」、「企唔定」。

吳健銘師從2019年大灣區金茶王（香港區）冠軍梁海慶（藍衣服右），學習做奶茶半年，每次練習4至5小時。（學校提供）

老師問吳健銘想不想參加金茶王比賽，他說「想」。面對老師多次確認、講解賽事所需的責任與承擔，他也依然堅定想去的心。比賽場上的他有條不紊、保持微笑，僅用19分鐘完成出茶，是第一組選手中速度最快的。

梁海慶師傅笑道：「你不會在台上看出他是SEN學生啊。」副校長蘇瑞芝手上端着他賽場上做的奶茶，讚嘆到「超出預期的表現」。

當問及籌備比賽中遇到的困難，吳健銘表示「沒有想過放棄」，這是他人生第一次參賽、第一次接受採訪，這是突破，也是開始。他亦考取咖啡店助理證書（咖啡及三文治製作）（資歷架構第二級）和食物環境衞生署認可的「食品衛生經理證書 」，未來會找相關的工作。

「全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）」香港區初賽7月17日舉行。參賽選手廖廣興也是SEN學生，專注在沖奶茶。（葉志明攝）

而另一位參賽選手廖廣興也是同學校的SEN學生，師從梁海慶半年。他平時很少說話，用手機或平板打字和別人交流，今天順利完成了比賽。蘇副校長稱讚「雖然沒有參加DSE年，但今次嘅機會可以激發學生奮發向上嘅志向。」