SEN青年升學就業欠支援或成尼特族　社協倡政府公務員帶頭聘用

社區組織協會（SoCO）2月4日公布《基層特殊教育需要青年升學及就業困難及挑戰》個案研究調查報告。報告指，特殊教育需求（SEN）學生人數持續上升，已佔總學生人數的10.7%。雖然政府採用「雙軌制」的特殊教育政策，並在融合教育和學前康復服務方面增加開支，但在實施過程中仍存在資源配置不均、專業支援不足等問題，許多SEN學生在升學及就業中面臨困難。



社協指政府支援不足或令SEN青年成為尼特族（NEET），即不就學、不就業青年，建議政府為SEN學童提供更具針對性的生涯規劃資訊，並規定公務員聘用殘疾人士（包括SEN青年）的比例不少於1.5%，以起帶頭作用。



香港社區組織協會2月4日公布了《基層特殊教育需要青年升學及就業困難及挑戰》個案研究調查報告。（吳美松攝）

社協在2025年11月期間訪問共8個SEN青少年家庭，包括青少年及其主要照顧者，並撰寫成《基層特殊教育需要青年升學及就業困難及挑戰》個案研究調查報告。8個個案中，SEN青少年年齡約由14至22歲，大部分正處於或剛離開中學階段，面對升學、就業及過渡至成年的階段。

他們以專注力不足／過度活躍症（ADHD）、自閉症譜系（ASD）、發展遲緩、精神健康問題及讀寫障礙為主，部分個案同時兼具多重需要。8個個案多為單親家庭，照顧者主要為40至60歲母親，部分持雙程證，無法在港工作，因此經濟狀況普遍拮据，需依賴津貼、困難基金或臨時支援。

香港社區組織協會2月4日公布了《基層特殊教育需要青年升學及就業困難及挑戰》個案研究調查報告。（吳美松攝）

根據香港教育局的定義，SEN學生被劃分為九大類，包括特殊學習障礙、智力障礙、自閉症、注意力不足／過度活躍症、肢體傷殘、聽力障礙、視覺障礙、言語障礙及情緒問題。為滿足各類SEN學生的需求，政府目前實行「雙軌制」特殊教育政策，對於較為嚴重或多重殘疾的學生，教育局會在專業評估及家長同意的情況下，轉介至特殊學校以獲得密集的支援服務；而其他有特殊需要的學生則可選擇入讀普通學校，進行融合教育。

根據2024年的最新統計數字，香港的學齡學生總數達到785,480人，其中SEN學生已超過84,130人，佔總人數的10.7%，包括學前階段的約11,488人，以及學齡階段（小學及中學）共約67,870人。

社協報告又指，從2019/20學年開始，SEN學生在主流小學及中學中的比例持續上升。在主流小學中，SEN學生人數由2019年的27,320人（9.1%）增至2023年的31,030人（12.0%）。同樣地，在主流中學中，SEN學生由25,860人（10.1%）增加至33,190人（13.1%）。

香港社區組織協會2月4日公布了《基層特殊教育需要青年升學及就業困難及挑戰》個案研究調查報告。（吳美松攝）

社協幹事黃文杰指出，政府雖在SEN融合教育及學前康復服務方面的開支有持續增長，相關資源在2020/21年度至2024/25年度之間有約25.2%增幅，但在資源配置上仍然存在相當顯著的限制，不少SEN青年家長指感受不到政府投放資源有所增加。

特別是在專業支持和人手培訓方面，對於學生個體差異的忽視使得服務質素和支援力度變得不均，如學校提供的言語治療服務，節數及時數都遠遠不夠，學生亦缺少機會與教育心理學家會面跟進，從而加劇SEN家長的焦慮與不確定感。

有個案家長表示，曾向學校查詢子女屬哪一層支援層級等，惟校方未能提供清晰資訊，社協指相關資訊欠缺透明度，或令家長有錯誤期望。

社協幹事黃文杰指出，政府雖在SEN融合教育及學前康復服務方面的開支有持續增長，但不少SEN青年家長指感受不到政府投放資源有所增加。（吳美松攝）

根據教育局數據，2021/2022學年特殊學校中六畢業生中，僅有2.7%成功直接就業，而34%選擇升學或接受職業訓練，顯示出SEN學生在就業市場上的艱難處境。現有研究指出，SEN青年在進入專上教育時面臨注意力困難、同學相處問題及披露殘疾障礙的挑戰，而在求職時則遭遇僱主偏見和缺乏彈性安排等困難。如有個案因需定期覆診，而需承受雇主閒言對待，亦有個案在校內受到其他同學欺凌，與教師相處也有困難等。

儘管SEN學生在主流學校的比例已超過10%，且教育政策旨在推行融合教育，但許多家庭反映，實際操作中並未能獲得足夠的專業服務和支援。根據調查，家長很難確定子女所屬的支援層級及可用資源。融合教育在許多情況下成為了行政和象徵性的安排，未能針對每位SEN學生的個體需求提供量身定制的服務。

社協在2025年11月期間訪問8個SEN青少年家庭，包括青少年及其主要照顧者，並撰寫成《基層特殊教育需要青年升學及就業困難及挑戰》個案研究調查報告。（吳美松攝）

社協建議政府系統性地整理並公開各中學在支援SEN學生方面的經驗和實踐，包括支援模式、專責人力資源及學校文化等。這樣做能幫助家長在選校過程中做出更明智的決策，並減少焦慮感。有個案家長指，在升學時對學校是否有足夠SEN支援等資訊並不掌握，擔心所選學校未能提供適切支援，往往只能透過補習社、或其他家長等途徑了解。

此外，對於特殊學校的中六離校生，儘管他們透過技能訓練和過渡性安排為主要出路，但根據2021/22至2023/24學年的數據，直接就業或繼續升學的人數依然偏低。亦有研究指出，缺乏實習機會是影響SEN學生職業準備的主要原因，許多學生未能有足夠的實習機會，使他們的發展受到限制。

有SEN青少年個案家長指，希望政府與學校能夠給予子女好的建議及支援，給他們一條出路。（吳美松攝）

SEN學生完成中六學業後，公營普通中學中六SEN離校生於2021/22、2022/23及2023/24學年分別約為3,700人、4,200人及4,200人。

在扣除升學及就業人數後，仍分別有約410人、320人及270人屬於離校後未即時升學或就業的狀態。雖然相關人數呈下降趨勢，但其規模仍不可忽視，顯示SEN青年在離校過渡期的支援需求仍有待持續關注。

有見及此，社協建議政府訂立全面青年政策支援弱勢青年，將支援SEN青少年作為青年發展藍圖的一部分，定期統計相關SEN青年人口，並訂立支援尼特族的青年策略，檢視服務介入成效。社協認為，政府應加強為SEN學生提供升學及生涯規劃支援。建議設立「融合教育專題升學展」，讓SEN學生及家長了解區內中學對SEN學生的實際包容程度及支援經驗。

家長阿妙表示，兒子在11歲時才診斷到有SEN中的過度活躍症及有情緒困擾，現時對兒子升學或就業感到十分擔心，希望政府能關注SEN學童面對的困境。（吳美松攝）

家長阿妙表示，兒子在11歲時才診斷到有SEN中的過度活躍症及有情緒困擾，在校內承受不公對待後又不懂表達，因此整天哭喊。而由於她持雙程證，經濟上並不富裕，面對兒子情況亦十分壓抑。她又指，兒子現時就讀中五，即將要應付公開試，但感覺不到學校有任何支援；對兒子即將畢業，前途去向都令她十分擔心，希望政府能關注SEN學童面對的困境。

社協又提倡主流學校中學生涯規劃資訊亦須更具針對性，如學業表現較佳的SEN學生，應獲得升讀大專院校及繼續學業的指導；表現相對較弱的學生，則應獲提供報讀職業訓練局，如技能訓練課程等的清晰升學路徑。

至於就業方面，社協建議除現行的《有能者．聘之約章》、「共融機構嘉許計劃」及「愛心僱主」獎章等表揚措施外，政府亦應提供實質的稅務減免或財政資助，以提升僱主聘用SEN青年的誘因。社協又建議政府規定公務員體系聘用殘疾人士（包括SEN青年）的比例不少於1.5%，由政府率先作出示範，並鼓勵上市公司或大型企業訂立相應的聘用比例目標。