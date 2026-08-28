27/28學年小一自行分配學位申請表9.1派發　學額資料同日上載官網

教育局公布2027年9月入學「小一入學統籌辦法」，家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可於本月17日至25日透過「小一入學電子平台」遞交申請；如家長選擇遞交紙本申請表格，可由下星期二起，向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心等索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」等文件，並須在本月21日至25日期間將填妥的申請表格和所需文件向學校提交。



教育局公布2027年9月入學「小一入學統籌辦法」。(資料圖片)

教育局指，所有在2021年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加明年九月入學的「小一入學統籌辦法」。在「自行分配學位」階段，家長選校不受學校網限制，可以向任何一所官立或資助小學遞交申請。

如家長已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台，於本月17日至25日遞交申請；如選擇遞交紙本申請表格，可由下星期二（９月1日）起，向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」等文件。

而有關小一入學的其他資料及各小學的自行分配學位學額資料，將於下星期二（九月一日）上載到教育局網頁。

家長須在9月21日至25日期間，將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。

發言人提醒，無論有關申請是經「小一入學電子平台」或以紙本遞交，家長只能為每名子女遞交一份申請。家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。

此外，家長切勿同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。由於直資小學及私立小學，包括國際學校，均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。

教育局指，家長必須留意，凡已接受直資小學小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小學的小一學位。