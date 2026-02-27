27/28香港直資小學小一入學｜學費/報名/面試/開放日｜持續更新

直資小學｜小一入學申請｜2027/28學年直資小學小一入學資訊，持續更新學費、報名日期及方法、小一面試、開放日及簡介會詳情。包括聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等21所直資小學。（持續更新）



2027/28直資學校選校流程及重要日期

選校流程及重要日期

2026年：

3月至9月：開放日及簡介會

3月至12月：開始接受小一入學申請

6月至12月：面試

2027年初：

公佈取錄結果

2027/28直資小學小一學費/報名/面試/開放日

東區直資小學【1】 港大同學會小學

報名日期：有待公佈（參考2026/27年度：2025年5月3日至5月24日）

報名方法：有待公佈（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公佈（參考2026/27年度：首輪9月12日至14日、第二輪10月14日至11月14日）

簡介會/開放日：有待公佈

小一學費：$37,880（2025/26年度）

升中：一條龍（港大同學會書院）

宗教：不適用

東區直資小學【2】漢華中學(小學部)

報名日期：2026年3月2日上午10:00至10月11日晚上11:59

報名方法：網上申請

面試日期：2026年10月中至11月中

簡介會/開放日：有待公佈

小一學費：$17,640（2025/26年度）

升中：一條龍（漢華中學）

宗教：不適用

南區直資小學【1】聖保羅男女中學附屬小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年9月1日至5日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：

小一學費：$82,300（2025/26年度）

升中：一條龍（聖保羅男女中學）

宗教：基督教

南區直資小學【2】聖保羅男女中學附屬小學 聖保羅書院小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月28日至8月15日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請或親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：11月）

簡介會/開放日：

小一學費：$32,000（2025/26年度）

升中：直屬中學（聖保羅書院）

宗教：基督教

九龍城區直資小學【1】拔萃男書院附屬小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月30日至9月5日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：10月中）

簡介會/開放日：

小一學費：$58,190（2026/27年度）

升中：一條龍（拔萃男書院）

宗教：基督教

九龍城區直資小學【2】保良局林文燦英文小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月1日至9月24日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請或親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪10月18日至19日；次輪11月15日）

簡介會/開放日：

小一學費：$15,450（2025/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

觀塘區直資小學【1】福建中學附屬學校

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月1日至10月9日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪10月18日或25日；次輪11月18日）

簡介會/開放日：

小一學費：$44,000（2025/26年度）

升中：一條龍（福建中學）

宗教：不適用

觀塘區直資小學【2】播道書院

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月12日至7月31日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：9月）

簡介會/開放日：

小一學費：$25,000（2025/26年度）

升中：一條龍

宗教：基督教

觀塘區直資小學【3】優才(楊殷有娣)書院

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年5月10日至6月9日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪6月中；次輪9月27日至28日）

簡介會/開放日：$35,310（2025/26年度）

小一學費：

升中：一條龍

宗教：不適用

觀塘區直資小學【4】保良局陸慶濤小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月14日至9月26日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請或親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪10月18日至19日；次輪12月6日）

簡介會/開放日：

小一學費：$13,700（2025/26年度）

升中：一條龍（保良局羅氏基金中學）

宗教：不適用

觀塘區直資小學【5】香港華人基督教聯會真道書院

報名日期：2026年5月4日上午10時至6月30日上午9時

報名方法：網上申請

面試日期：首輪10月上旬；次輪11月中旬至下旬

入學簡介會（實體及網上直播）：第一場: 2026年5月16日 (上午10時正至上午11時30分)；第二場: 2026年5月16日 (下午1時正至下午2時30分)

小一學費：$28,600（2025/26年度）

升中：一條龍

宗教：基督教

深水埗區直資小學【1】嶺南大學香港同學會小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年4月1日至8月1日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪9月20日；次輪10月11日及10月18日）

簡介會/開放日：

小一學費：$18,380（2025/26年度）

升中：不適用

宗教：基督教

深水埗區直資小學【2】聖瑪加利男女英文中小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月21日至10月4日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：

小一學費：$53,570（2025/26年度）

升中：一條龍

宗教：天主教

深水埗區直資小學【3】英華小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月16日至7月20日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：8月）

簡介會/開放日：

小一學費：$19,000（2025/26年度）

升中：一條龍（英華書院）

宗教：基督教

油尖旺區直資小學【1】保良局陳守仁小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年8月6日至8月18日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪10月中；次輪12月13日）

簡介會/開放日：

小一學費：$20,500（2025/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

油尖旺區直資小學【2】香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年5月10日至6月29日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪9月；次輪11月）

簡介會/開放日：

小一學費：$44,800（2025/26年度）

升中：一條龍

宗教：基督教

油尖旺區直資小學【3】培僑書院

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年7月25日至9月19日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：

小一學費：$30,000（2025/26年度）

升中：一條龍

宗教：不適用

葵青區直資小學【1】地利亞(閩僑)英文小學

報名日期：有待公布

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：親臨報名）

面試日期：有待公布

簡介會/開放日：

小一學費：$7,370（2025/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

屯門區直資小學【1】保良局香港道教聯合會圓玄小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年5月28日至9月7日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請或親臨報名）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪9月12至13日；次輪9月27日）

簡介會/開放日：

小一學費：$13,150（2025/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

元朗區直資小學【1】基督教香港信義會宏信書院

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年11月24日至2026年2月20日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：11月22日）

簡介會/開放日：

小一學費：$86,190（2025/26年度）

升中：一條龍

宗教：基督教

元朗區直資小學【2】和富慈善基金李宗德小學

報名日期：有待公布（參考2026/27年度：2025年6月14日至7月11日）

報名方法：有待公布（參考2026/27年度：網上申請）

面試日期：有待公布（參考2026/27年度：首輪9月5至6日；次輪9月27日）

簡介會/開放日：

小一學費：$19,300（2025/26年度）

升中：不適用

宗教：不適用

