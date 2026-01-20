小一入學｜媽媽分享統一派位「中伏位」 甲部「填滿」反而唔好？

小一入學｜小一入學統一派位由即日起至25日可透過電子平台日遞交「選擇學校表格」，未知各位K3家長是否已經填好大抽獎表格？填表過程既複雜且麻煩，我更曾見過不少的爸媽在派位結果發表後抱怨道：「早知當初咁填啦」。今次就和大家分享一下填表的「中伏位」。

作者：01親子主編 Ms Carina



統一派位填表「中伏位」

甲部「填滿」反而唔好？

伏位：

甲部不受校網限制可填3間。有家長為了保底，會在甲部第二、三志願填寫校網內二線學校，極大機會就考入了第二三志願，即時失去派入乙一的機會。由於機制會優先分派甲一二三，先到乙一。

策略：

如家長很心水一間極熱門學校，甲部可以選擇只填一間（甲一），甲二及甲三留空，以集中火力保留在乙部首志願的競爭力。 當然教育局會建議大家全部填滿，大家要考慮清楚。

用屋企人地址，買個信箱？

千萬不可！政府2019年曾公佈，平均每年都揭發廿幾宗虛報住址。原來2013年開始政府會請退休警司等專責查假地址。曾經有家長派位後收到通知，要查交稅資料，甚至家訪。

盲目跟「熱門排名」

伏位：

盲目跟網上排名，部分熱門學校「世襲生」（必收生）過多，會蠶食統一派位學額。令實際可供抽籤的學額比預期少，中獎機率極低。

作者簡介



Ms Carina｜親子育兒專家

ThreadsInstagram

曾任不同親子平台編輯主任，現為「01親子」主編。逾10年親子範疇工作經驗。

曾主編幼稚園、小學及中學選校刊物，及多本育兒教養、兒童健康電子書。

育有一孩，與囡囡一同探索成長路~