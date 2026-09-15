靜觀星球聲頻療癒之旅　學生製作ASMR聲音讓大腦放鬆

《香港01》早前舉行「靜觀星球聲頻療癒之旅——ASMR音療工作坊」，帶領同學認識ASMR音療及聲音減壓的原理。活動介紹，ASMR所產生的聲音可讓大腦放鬆，進入較舒服的狀態，聲音種類包括小聲說話、雨聲、風聲及搓手聲等。工作坊亦讓同學思考日常生活中的聲音如何影響情緒，從聆聽開始認識聲音療癒。



同學專心參與ASMR音療工作坊，認識不同聲音如何讓大腦放鬆，探索聲音與情緒之間的關係。

聲音不只用來聽 探索白噪音與3D聲音

工作坊亦介紹白噪音及3D聲音的特色。白噪音由多種聲音混合而成，例如雨聲、海浪聲、電風扇聲等，可用於放鬆、遮蔽其他聲音，以及協助專心和睡眠。同學亦認識3D聲音的收音原理，了解透過左右兩邊的麥克風，以及控制聲音距離、移動方向和音量，可以營造更具空間感及真實感的聲音體驗。

化身聲音創作人 利用身邊物件製作ASMR

掌握基本概念後，同學分組進行聲音創作任務，分別擔任錄音手、指揮員及動作手，選擇不同主題製作ASMR聲音。工作坊將聲音分為「清脆聲」、「風聲」及「自然聲」三大類，同學毋須使用專業樂器，只需利用身邊常見物件，即可創造不同聲效，例如敲打玻璃杯、按壓氣泡膜、揉搓彈珠，又或以鵝毛棒、木球及嘴巴製作風聲。

正式錄音時，同學以手機錄下不同物件所產生的聲音，每段約10至15秒，再將多段音頻組合成完整作品。過程中需要控制聲量及距離，讓道具慢慢移動，同時保持環境安靜，以減少背景噪音。完成錄音後，各組再將作品命名並貼到「靜觀星球ASMR地圖」上，分享自己的聲音創作及錄製時的感受。

從聆聽到創作 發現聲音的減壓力量

是次工作坊讓同學由「聽聲音」進一步走向「創造聲音」，透過簡單物件及手機錄音，親身探索聲音的不同特性。工作坊亦提醒同學，每個人喜歡的聲音可能不同，而同一道具亦能產生不同聲效。從清脆的「噠噠」聲、輕柔的「呼呼」風聲，到細碎的「沙沙」自然聲，同學在創作過程中學習以聲音營造舒服的聆聽體驗，認識ASMR音療作為放鬆方式的可能性。

讓靜觀種子紮根校園與家庭

「靜觀星球」系列活動旨在證明心理健康教育可以是具備溫度且充滿趣味的。透過與專業導師的合作，學生與家長共同掌握了一套實用的紓壓技巧。這次聲頻療癒之旅成功在參與者心中種下了靜觀的種子，提醒每一位家長與學童：無論外界環境如何變遷，適時關照身心靈、擁抱當下的寧靜，是守護健康成長的重要力量。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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