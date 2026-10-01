九龍真光中學「百五承光．銀髮綻放」　探訪長者科技結合人文送暖

Project Silver啟動禮大合照。

攜手跨界夥伴 中秋走訪逾二百戶長者傳遞真光

適逢真光創校155周年，九龍真光中學於9月25日隆重舉行「百五承光．銀髮綻放」（Project Silver）啟動禮暨「Pass It On」全校服務日。活動在一眾嘉賓、家長、校友及全校師生的同心見證下圓滿舉行。典禮溫馨感人，禮成後全體師生隨即整裝出發，深入多區公共屋邨及安老院舍探訪長者，身體力行實踐「爾乃世之光」的校訓精神，於中秋佳節送暖社區，展現跨世代共融的深厚力量。

校監、九龍真光中學、小學及幼稚園校長與一眾嘉賓於啟動禮上合影

深耕跨代共融 實踐「科技向善」精神

面對人口高齡化趨勢，九龍真光中學本學年以「真我發光，照耀四方」為主題，開展為期全年的「百五承光．銀髮綻放」計劃。本計劃弘揚中華文化中「孝親」、「仁愛」與「團結」的傳統美德，引導學生深入了解長者的身心需要，並尊崇長者為生命導師。計劃安排長者親臨課堂與學生共融共學——在體育課切磋柔力球技藝、在化學實驗室並肩探究科學奧秘，更在音樂課傳承非物質文化遺產「廣東南音」的文化韻味。與此同時，計劃緊扣「科技向善」理念，引領學生將創新科技融入關愛行動，積極提升學生對社會的承擔感與使命感。

九龍真光中學同學整裝待發前往各區探訪。

「愛心裝置」與「真光星」映照傳承 凝聚各方關愛同行

啟動禮上，校監王家輝牧師致辭勉勵真光女兒，指出長者奉獻畢生歲月，他們的人生智慧如珍貴的「銀光」，值得青年世代謙遜傳承；而同學滿載青春朝氣與愛心，正是最具感染力的「真光」，兩者相映生輝。隨後，王家輝校監聯同李伊瑩總校長及跨界協作嘉賓，一同拉動大型心形愛心裝置的絲帶，象徵凝聚社會各界厚意，將祝福傾注社區。典禮高潮之際，全場齊唱經典歌曲《Pass It On》，師生與嘉賓依序點亮腕上的「真光星」手燈，互擊手掌傳遞光芒，更以雙色星光在禮堂巧妙拼砌出「155」字樣，寓意真光薪火百五載、代代相傳。

將「真光」傳至社區每個角落。

跨界協作走訪逾二百戶 科技結合人文送暖入微

典禮圓滿結束後，全體師生隨即展開中秋探訪。是次大型服務獲得跨界別機構的全力支持：在香港循理會社會服務部、基督教家庭服務中心，以及黃大仙區天強、橫頭磡與樂富關愛隊的專業統籌和社工協作下，結合清港青年交流促進會召集的青年義工力量，服務隊伍順利走進樂富、竹園、德田、翠屏等公共屋邨及安老院舍，探訪超過200戶獨居與雙老長者。探訪期間，師生送上由社企「銀杏館」銀髮長者手製的低糖月餅與雪花酥等節日福包；同學們更靈活運用合作夥伴「籽識教育」的培訓技巧，帶備「醫念科技」研發的預防認知障礙症AI應用程式與長者益智互動，在推動智慧養老的同時，以真摯聆聽走進長者心靈，充分融合人文關懷與現代科技。

中六級同學前往各區安老院舍與長者共渡中秋。

全校師生、校友、家長探訪超過200戶獨居長者。

延續155載育人使命 讓愛的火種照亮社區

是次啟動禮暨全校服務日不僅是一場愛心實踐，更是九龍真光中學全人教育與品格培育的具體昇華。未來一年九真將持續推展多元化的銀髮主題課堂、代際交流工作坊及社區服務，讓學生在生活浸潤中涵養同理心與公民素養，將真光155年所積累的仁愛底蘊化為社區中最溫煦的光芒，持守「Pass It On」精神，照耀四方。

九龍真光中學李伊瑩總校長身體力行與學生一起前往探訪。