九龍真光中學「躍動健未來」 活動推全運精神　金牌運動員任嘉賓

為響應第十五屆全國運動會號召，九龍真光中學日前舉辦「躍動健未來：運動嘉年華暨健康博覽會」，以「知識活力、挑戰魄力、科技助力」三大主題為核心，將校園打造成活力四射的運動殿堂。



活動於11月15日舉行，三位象徵知識探索的智慧使者Smarty、代表挑戰精神的勇氣化身Mighty以及寓意創新突破的科技先鋒Techy的吉祥物亮相，吸引超過40間中小學共2,300人次出席，香港大學、中文大學、城市大學、都會大學等本地學府；警務處、消防處等公營機構均有支持；另外社福機構及體育組織亦派員出席，為共建健康生活方式多元平台出一分力。



活動吸引超過40間中小學共2,300人次出席，聖公會聖雅各小學、韓國國際學校、西貢崇真天主教學校（小學部）等學校在賽事中表現卓越。（九龍真光中學提供圖片）

活動設8大體驗區與眾同樂 期望參加者運動中鍛鍊意志

當日進行了三項賽事，包括「全能障礙選手挑戰賽」、「全運電競單車賽」及「體健知識問答賽」，期望透過競技與學習並重的方式，深化學生對運動精神與健康生活的理解；聖公會聖雅各小學、韓國國際學校、西貢崇真天主教學校（小學部）等學校在賽事中表現卓越。

此外，場內更有8大主題體驗區，為參與者帶來有趣互動體驗，其中「科技動感區」結合科技元素與射擊、滑浪等運動，展現創新科技的應用；「古風運動區」展示投壺、十五柱球等傳統項目，傳承中華文化；「新興運動區」推廣疊杯競技、劍擊等運動，激發對多元運動的興趣。同場更提供眼底篩查、彩繪、氣球製作等多元活動，傳遞全運精神之餘亦與眾同樂，深化大眾對不同領域的知識理解。九龍真光中學李伊瑩校長表示，期望活動能助青年在運動中鍛鍊意志，於科技中開拓視野，從知識中奠定根基。

+ 1

國家跳水金牌得主任嘉賓 歷勉勵學生勇敢追夢

教育局副秘書長陳碧華、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、中國女子跳水金牌得主王鑫及香港運動員黃敏婷擔任閉幕嘉賓，王鑫更以自身經歷勉勵學生勇敢追夢；陳碧華認為活動成功融合運動教育、對健康促進、科技創新與中華文化傳承均具正面影響。活動最後在全場高呼「躍動健未來，Wellness Forward」的口號中圓滿落幕。