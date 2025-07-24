港大醫學院首屆「香港健康創科盃」　九龍真光中學AI抗癌方案奪冠

由香港大學李嘉誠醫學院和香港津貼中學議會合辦的首屆「香港健康創科盃」決賽日前圓滿舉行，12隊入圍中學生隊伍在港大醫學院展現創新醫療科技方案，最終由九龍真光中學隊伍憑藉AI研發肽類藥物治療肺癌的創新方案奪得冠軍，教育局局長蔡若蓮博士獲邀擔任主禮嘉賓。



九龍真光中學隊伍憑藉AI研發肽類藥物治療肺癌的創新方案奪得冠軍。（港大醫學院提供）

運用AI開發肽類結合劑對抗癌症

本屆賽事以「智能大數據醫學應用」為主題，自4月啟動以來，吸引共131所中學、逾500名師生參與。

九龍真光中學獲獎方案運用AI和大數據資料，開發肽類結合劑來對抗癌症，方案旨在提供比現有化療藥物更有效且潛在危害更小的替代方案。此外，肽類結合劑通過重組DNA技術提供一種具有成本效益的選擇。

「香港健康創科盃」以「智能大數據醫學應用」為主題，自4月啟動以來，吸引共131所中學、逾500名師生踴躍參與，參賽隊伍項目涵蓋不同主題，包括慢性病管理 、精神健康支援、語言治療 、姿勢矯正 、護膚問題。優勝隊伍將參加港大醫學院與瑪麗醫院合辦的暑期課程，並在醫學院導師的指導下，親身體驗臨床環境，進一步拓展醫療視野。

首屆「香港健康創科盃」吸引共131所中學、逾500名師生踴躍參與。（港大醫學院提供）

培育更多創科人才推動醫療科技發展

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星對參加首屆的比賽隊伍讚譽有加，並表示所有參賽作品的水準均超乎預期，「『香港健康創科盃』為年輕學子提供實踐創科理念的寶貴平台，從而探索醫療健康領域的未來可能性」，期待未來繼續擴大比賽規模，培育更多創科人才，推動香港醫療科技發展。

教育局局長蔡若蓮亦表示，AI的應用已成為全球趨勢。蔡博士強調，政府希望透過實踐經驗和理論學習，全力提升學生對科技的興趣及科研能力，為國家的教育和科技發展作出貢獻。

香港津貼中學議會主席李伊瑩校長感謝所有支持比賽的學校，她指出：「今天的成果只是一個開始，期望同學們將來在醫療領域帶來真正的改變，一起為香港打造更健康、更創新的未來。」