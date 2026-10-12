《香港01》北大滙豐創賽香港分站決賽　聖保祿AI防跌奪中小組冠軍

由北大滙豐創新創業中心（PHBS-CIE）和《香港01》合辦的「全球創新創業大賽2026」香港賽區決賽早前（9月22日）圓滿舉行，獲龍豐集團、信和集團及華盛証券全力支持，朗壹廣場為場地贊助。大賽設中小學組別，為學生搭建創新創業實戰舞台，展現本地年輕一代的創科活力與社會關懷。經過激烈角逐，聖保祿學校（中學部）的「NexusStride Forge」團隊脫穎而出，憑藉無鏡頭兼具預防功能的非侵入式空間計算步態監測系統，勇奪中小學組全場冠軍。



大賽聚焦智慧城市、生物醫療、數碼創新、綠色科技及前沿科技五大領域，期望學生針對迫切社會議題提出兼具關懷與技術的方案。《香港01》持續深耕校園創科土壤，鼓勵學生大膽創新，為民生注入年輕力量。



由北大滙豐創新創業中心和《香港01》合辦的「全球創新創業大賽2026」香港賽區決賽早前（9月22日）圓滿舉行。（梁鵬威攝）

本次賽事獲得各界鼎力支持，包括香港恒生大學校長 莫家豪先生、《香港01》行政總裁 蘇曉婷女士、天使投資基金會主席 沈偉銓先生及信和集團高級創新經理 羅媛婷女士。(排名不分先後)（梁鵬威攝）

中小學組得獎名單：

冠軍 - NexusStride Forge

亞軍 - 港步.築格 PixelWalk 18

季軍 - 「源」來係你



冠軍聖保祿團隊：無鏡頭護私隱 及早捕捉步態衰退

榮獲中小學組冠軍的聖保祿學校（中學部）團隊針對香港10%至16%長者患肌少症、跌倒易引發致命危機，研發出「NexusStride Forge」空間計算監測系統。因應長者抗拒鏡頭及易遺忘手環，系統結合飛行時間（ToF）深度感測與邊緣AI，在無鏡頭前提下以每秒30幀重建匿名3D骨骼模型，數據全在本地運算以保私隱。

系統主打「及早預防而非事後報警」，能在跌倒前6至18個月捕捉步態衰退徵兆；一旦長者步速跌破世衛每秒0.8米警戒線，即觸發院舍警報、家屬App提醒，並連動房內電視播放抗阻力運動指導。

榮獲中小學組冠軍的聖保祿學校（中學部）「NexusStride Forge」團隊。（梁鵬威攝）

系統主打「及早預防而非事後報警」，能在跌倒前6至18個月捕捉步態衰退徵兆。（梁鵬威攝）

中學最後一戰圓滿收官 加速營助轉化商業思維

現讀中六的隊員葉天榕和何寶儀在賽後難掩興奮。她們分享，學校設有「青年發明家學會」（Young Inventor Society），由劉老師帶領並具系統化培育。兩人從中五起研發，這次能以中學「最後一戰」奪冠圓滿收官，無比激動。

構思方面，她們走訪安老院舍調研發現照護硬件已相當完善，反而欠缺懂長者的軟件；長者不擅用手機App，平時最常接觸電視，促使她們設計以電視連動復康運動；她們亦意識到長者跌倒的致命危險，堅定「事前預防」方向。

隊員特別感謝大會安排的一日「STEAM+01 Bootcamp 加速訓練營」，獲創投專家指導，令她們跳出純寫程式的工程思維，學會從業務擴展性（Scalability）與真實痛點重審問題根源，學懂製作優質商業提案與演說。

隊員特別感謝大會安排的一日「STEAM+01 Bootcamp 加速訓練營」，獲創投專家指導。（梁鵬威攝）

亞季軍方案：數碼賦能老街小店 跨區域大氣精準溯源

中小學組亞軍由香港管理專業協會羅桂祥中學李凱澄同學研發的「港步- 築格（PixelWalk 18）」奪得。為解決小店「數碼隱形」、長者科技鴻溝及市民減碳缺乏誘因等痛點，方案以「讓小店被看見，讓長者被聽見，讓每一步都算數」為願景。

中小學組亞軍由香港管理專業協會羅桂祥中學李凱澄同學研發的「港步- 築格（PixelWalk 18）」奪得。（梁鵬威攝）

技術上採用省電像素介面實踐綠色運算，並結合GIS與四叉樹演算法精準定位後巷小店。系統內嵌廣東話語音導航助長者尋店，並以演算法驗證步行等低速特徵向低碳出行市民發放消費憑證；商業上首創「ESG差別定價」，商戶提供折扣即可享訂閱費減免，以實質誘因推動減碳與小店消費。

技術上採用省電像素介面實踐綠色運算，並結合GIS與四叉樹演算法精準定位後巷小店。（梁鵬威攝）

方案以「讓小店被看見，讓長者被聽見，讓每一步都算數」為願景。（梁鵬威攝）

榮獲中小學組季軍的是聖保祿學校（中學部）呂晞彤、區嘉怡、劉梓萱、劉泳浠、余芷晴團隊研發的「源控」（「源」來係你）空氣質素治理項目。

季軍是聖保祿學校（中學部）呂晞彤、區嘉怡、劉梓萱、劉泳浠、余芷晴團隊研發的「源控」（「源」來係你）空氣質素治理項目。（梁鵬威攝）

針對香港約八成空氣污染物源自珠三角區域性傳輸、傳統監測無法精準溯源的痛點，方案融合三大核心技術，以「同位素指紋技術」識別各工廠排污貢獻率，結合「RTK厘米級定位」即時計算距離，並導入「CMAQ大氣模型」模擬污染軌跡。

系統每兩週自動生成報告，為工廠提供客製化減排方案，並轉化為權威報告對接碳交易市場，實現環保與經濟雙贏。

團隊方案融合三大核心技術。（梁鵬威攝）

系統每兩週自動生成報告，為工廠提供客製化減排方案，並轉化為權威報告對接碳交易市場，實現環保與經濟雙贏。（梁鵬威攝）

香港分站賽之重點日程：



初賽路演：2026 年 7 月 25 日

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026 年 8 月 23 日

決賽作品提交： 2026 年 9 月初

香港站決賽及頒獎禮： 2026 年 9 月 22 日

