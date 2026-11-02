中電全新「能源築未來挑戰賽」　學生運用創新科技提升供電可靠性

中華電力有限公司（中華電力）於2026/27學年革新「校園工程師」計劃，推出全新「能源築未來挑戰賽」，並獲教育局、香港工程師學會電機分部及香港教育城支持。比賽鼓勵初中生認識電力行業，並運用人工智能及創新科技，為提升供電可靠性及電網韌性提出方案。



中電「校園工程師」計劃 ─ 能源築未來挑戰賽現正接受全港中學報名（中電提供）

莊偉茵指需具創新思維及解難能力

中電企業發展總裁莊偉茵表示，隨着人工智能等創新科技發展，年輕一代除要掌握科技知識，更要具備創新思維及解難能力。她希望透過升級的「校園工程師」計劃，以貫穿全年的學習體驗，引導學生結合科技與創意，把知識轉化為解決方案，為未來社會發展做好準備。

透過中電「校園工程師」計劃 ─ 能源築未來挑戰賽，學生將參加講座、參觀中電設施、AI 工作坊及業界專家指導等活動，鼓勵學生運用創新科技設計及製作原型方案，應對現實中的能源及電力挑戰，提升供電可靠性及電網韌性。（中電提供）

設講座工作坊加深認識工程行業

今年比賽以「智‧韌未來」為主題，參賽學生可運用人工智能、物聯網、大數據及機械人技術等創新科技，就應對極端天氣、提升供電可靠性及建設未來能源系統等議題提出方案。比賽鼓勵學生將意念轉化為實際應用，設計及製作原型。參賽學生亦可透過校園講座、參觀設施、人工智能工作坊及業界專家指導等活動，加深對能源、電網及工程行業的認識。

透過中電「校園工程師」計劃 ─ 能源築未來挑戰賽，學生將參加講座、參觀中電設施、AI 工作坊及業界專家指導等活動，鼓勵學生運用創新科技設計及製作原型方案，應對現實中的能源及電力挑戰，提升供電可靠性及電網韌性。（中電提供）

入圍隊伍獲一萬元原型開發資助

比賽即日起至2026年12月18日，接受2026/27學年就讀中一至中三的學生組隊參加。入圍決賽隊伍各隊可獲10,000元原型開發資助金，勝出隊伍則獲總值50,000元獎品。