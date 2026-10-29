袁國勇講座勉勵中學生毋懼AI浪潮 強調人類創意無可替代

人工智能（AI）迅速發展，不少學生擔心未來工作被取代。2021年未來科學大獎生命科學獎得主、香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇，日前出席「2026未來科學大獎」第二場「Hello Scientists 你好科學家」講座，與逾200名中學生交流。他認為，AI雖能分析現有數據及解決既有問題，但人類具備跳出框架的原創想像力，毋須過度憂慮被取代。他又以自身科研經歷勉勵年輕人，面對質疑仍要堅持探索真相，勇於發掘自己的天賦。



袁國勇與本地中學生交流，分享天文學與微生物研究的共通之處，指兩者均講求細心觀察及邏輯推理，鼓勵學生培養探索精神，發掘個人興趣與天賦。（未來科學大獎基金會提供圖片）

「2026未來科學大獎」第二場「Hello Scientists 你好科學家」講座在香港太空館舉行，由袁國勇分享其醫學及病毒研究歷程。自小熱愛天文學的他指出，觀星與微生物學看似風馬牛不相及，實際上同樣講求觀察及邏輯推理。天文學家須透過望遠鏡、光譜及星體運行軌跡研究宇宙，研究微生物及傳染病則要借助顯微鏡，分析細菌形態及病毒進入細胞的路徑，從細微線索推斷病源，認為兩者有異曲同工之妙。

倡善用AI 發揮人類創意

面對AI帶來的挑戰，有學生坦言擔心將來被取代。袁國勇表示，自己每天也會使用AI，但不會全盤接受其答案，而是會進一步思考，嘗試比AI想得更遠。他認為，AI主要根據現有數據進行分析，人類則擁有天馬行空的抽象想像力，能跳出既有框架，探索未知領域。

他指出，人類不必與AI競爭，反而應專注發揮自身獨特價值。即使AI能處理不少既有難題，未知領域仍然無窮無盡，創新思考及探索精神依然重要。

袁國勇在香港太空館出席「Hello Scientists 你好科學家」講座，與逾200名本地中學生分享科研經歷及對人工智能發展的看法。（未來科學大獎基金會提供圖片）

袁國勇亦鼓勵學生發掘個人潛能，認為每個人都有不同天賦，而天賦與興趣往往相輔相成，找到適合自己的方向至關重要。他強調，堅持是科研不可或缺的品質，因為揭開第一層真相後，背後往往還有另一層真相，必須持續追問，才能觸及問題核心。

研究曾遭質疑 疫情證實前瞻價值

談及科研路上的挫折，袁國勇分享著名樂隊Beyond的經典歌曲《海闊天空》，形容歌詞呼應自己多年來的科研經歷。他坦言，研究過程中曾遭冷眼及嘲笑，研究成果亦曾被質疑缺乏實際用途，但他始終堅持自己的方向。

他憶述，團隊當年發現多種來自自然界動物的病毒時，曾有人認為這些病毒不會傳播給人類，令相關研究一度不被看好。然而，其後豬流感及中東呼吸綜合症（MERS）等疫情相繼出現，突顯研究動物病毒及其跨物種傳播風險的重要性。袁國勇勉勵年輕人毋懼冷嘲熱諷，應堅持信念，勇於追尋真相。

有學生在講座後，拿出袁國勇教授出版的自傳索取簽名。（未來科學大獎基金會提供圖片）

「2026未來科學大獎周」將於11月6日至9日在香港舉行，為期四日，活動包括科學峰會、獲獎者與青少年對話、頒獎典禮及音樂會等，並邀得諾貝爾獎得主Omar Yaghi教授及Andre Geim爵士等頂尖科學家參與。