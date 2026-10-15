西北工大副院長訪東華三院郭一葦中學　拆解人工智能與國家航空夢

面對全球科技急速發展，香港學界積極推動STEAM創新科技及航天科技教育，將國家前沿科技引入校園。



一向重視創新教學、致力培養學生前瞻視野的東華三院郭一葦中學，通過香港教育工作者聯會愛國教育支援中心，特別邀請到內地頂尖學府、西北工業大學航空學院副院長萬方義副教授到校，主講《航空救國、航空報國、航空強國，我們的航空夢》專題講座。



活動打破傳統單向講授模式，結合現代地緣政治、AI人工智能應用與生涯規劃專訪，讓中學生近距離與國家級科研學者深度對話，全方位激發創科思維。



西北工業大學航空學院副院長萬方義教授到訪東華三院郭一葦中學，與師生分享中國航空發展與前沿科技。（校方提供）

走出課本框架 從現代戰局剖析無人機與隱身技術

東華三院郭一葦中學近年積極革新教學模式，主張將課堂知識與真實世界接軌。在今次的專題講座中，萬方義教授便以時間發展為主線，深入淺出地由「什麼是飛機」及「飛機為什麼會飛」等基礎空氣動力學原理講起，並結合中國經典戰機型號及其總設計師的感人故事，梳理出中國航空從「救國」、「報國」走向「強國」的百年奮鬥歷程，展現出「西工大航空夢」與國家安全緊密相連的使命。

為了讓學生明白科技與時代的緊密聯繫，萬教授更將焦點延伸至近年全球地緣政治與現代戰爭的演變。他以近期的國際衝突為例，深入剖析「無人機自主作戰」及「隱身技術」如何成為現代國防的核心關鍵。他指出，中國航空技術近年實現跨越式的高速發展，不僅是軍事國防實力的必要保障，更是捍衛國家主權與維護區域和平的堅實盾牌，讓在場師生上了一堂極具震撼力的真實科普及國情教育課。

東華三院郭一葦中學校長文可為（左）向萬方義教授（右）致送紀念品。（校方提供）

禮堂互動問答直擊AI風險 展現「創新教學」思辨成果

在隨後的禮堂答問環節中，郭一葦中學的學生展現出對前沿科技的高度敏銳與批判思維，接連就個人科研經歷、國家優勢、人工智能及升學前景向專家發問。受惠於校方日常在創新教學中對人工智能（AI）教育的普及，有學生主動問及AI對航空業帶來的改變與潛在危機。萬教授對此表示讚賞，並直言AI雖然能大幅提升飛行器設計效率、實現無人機自主協同作戰及預測性維護，但同時亦伴隨演算法嚴謹性等安全風險，肯定學生能看到科技背後的安全隱憂。

郭一葦中學積極推動創新教育，學生在答問及專訪環節踴躍發問，就AI應用及跨學科升學與專家深入交流。（校方提供）

談及中國與外國航空發展的比較，萬教授分析指，中國擁有全球罕見的完整工業體系，以及極具效率的工程研發與技術迭代能力，而源源不絕且富有熱情的青年科研人才，更是國家最大的競爭優勢。對於學生關心研發路上的逆境，他分享自己當年是因為對天空的好奇與國家發展需要而入行，在科研過程中亦經常遇到技術瓶頸，他強調克服困難的關鍵在於「不輕言放棄的韌性」與「團隊協作」，因為每一次技術突破，背後都是無數次失敗積累而成的成果。

針對香港學生的升學前景，萬教授亦在答問中鼓勵同學積極考慮內地頂尖高校。他認為港生具備優秀的國際化視野、良好雙語能力與靈活思維，若能結合內地強大的科研平台、國家政策支持及專屬獎學金，未來定必擁有極為廣闊的發展舞台。

西北工業大學航空學院副院長萬方義教授到訪東華三院郭一葦中學，與師生分享中國航空發展與前沿科技。（校方提供）

釐清航空航天差異 商科生讀工程反具跨界優勢

除了大型講座，校方亦特意安排了專訪環節，讓學生化身校園小記者，就學術概念及中學生選科疑慮向萬教授請教，充分體現學校「以學生為本」的互動學習理念。

面對不少中學生對「航空」與「航天」概念的混淆，萬教授在專訪中清晰指出，「航空」主要是指在大氣層內飛行，依賴空氣動力與升力，技術難度側重於複雜氣流下的動態控制、長效安全性與高頻次維護；至於「航天」則是在大氣層外的外太空運行，依賴火箭推力與軌道力學，需面對極端太空環境與一次性發射的高風險，兩者雖然難度各有側重，但均代表著人類工程學的頂峰。

萬方義教授（右二）與嘉賓參觀校園。（校方提供）

此外對於高中修讀商科能否「跨界」報讀工程學科的疑慮，萬教授更向同學派發「定心丸」。他明確表示，現代大學非常歡迎具備多元背景的學生，中學修讀商科絕不會成為報讀工程學科的障礙。他坦言，商科生剛入學時在數理基礎上確實需要付出額外努力來追趕進度，但他們所具備的市場敏銳度與管理潛質，在日後參與大型複合型工程項目時，反而會成為純理科生未必具備的獨特優勢，點亮了學生的跨界自信。

校方安排學生訪問萬教授，並與師生合照。（校方提供）

持續推動創科教育 培育未來科研棟樑

萬方義副教授為東華三院郭一葦中學帶來這場兼具國家發展視野、國情教育與生涯規劃啟發的精彩講座，在師生的熱烈掌聲中圓滿結束。校方表示，學校一直重視創新教學與全方位學習體驗，未來將繼續推動科技教育，引入更多前沿科技資源與專家對話機會，鼓勵學生裝備自我，未來為香港及國家的科技發展貢獻力量。