校園天地｜柯士甸學校首辦開放日　邀奧運銀牌得主設乒乓球隊

柯士甸學校(Austin School)位於尖沙咀，今年五月創校，是一所為 1至11年級學生（12及13年級正在教育局審批中）提供優質國際教育課程的新學校。 學校的首個開放日於八月七日（周日）下午二時至晚上七時順利舉行，期間展示了出卓越的教學環境，並舉辦一系列精彩的活動讓學生體驗，成功吸引逾百名家長及學生參觀。

學校邀請多名社會賢達擔任開放日嘉賓包括立法會議員謝偉俊及太太白韻琹、陳氏教育機構創辦人暨慈善家陳樹渠之子陳耀璋、著名藝人陳百祥等。

值得一提的是，李惠芬已應邀出任柯士甸學校的乒乓球教練，並有意成立柯士甸學校乒乓球隊與外隊交流及參加校際比賽。她是1988年漢城奧運會乒乓球銀牌得主，曾任香港乒乓球女子隊主教練（1998-2013年），她將負責學校的乒乓球課程，向學生提供系統性的乒乓球基礎訓練。

柯士甸學校創校校長Steven Wilson表示：「很高興柯士甸學校第一個開放日有如此高的出席率。學校歡迎來自世界各地、擁有相同價值觀並對教育有要求的家庭加入柯士甸的大家庭。本次活動提供了一個絕佳的機會，讓我們向各位展示一個多元化、充滿關懷的優質校園。」

開放日當天，家長和小朋友們參加了各種體驗活動，包括科學實驗、虛擬實境遊戲、閱讀優先計劃、模擬課堂（包括資訊科技、藝術、法語等），還可以在設備齊全的音樂教室學習創作音樂，讓來訪的家長及學生體驗柯士甸校園生活的樂趣。

柯士甸學校的中小學部均為註冊的英國劍橋國際學校，採取探究式學習模式，並揉合英國國家課程及劍橋國際探究式學習特色，其中10及11年級學生將修讀IGCSE課程；12及13年級的課程倘獲教育局批准，則會推行A-LEVEL課程。柯士甸學校所採用的國際課程讓學生有多元化的升學選擇，除可選擇在本地升學，亦可到英國升學，有關的課程更能與超過160多個國家、650所大學（包括：美國）銜接，方便學生融入當地教育體系。此外，學校推行小班教學，師生比例不高於1：15，讓每位學生都能受到老師的高度關注，透過探究式學習，擴闊學生的知識領域。師資方面，現時學校超過9成教師，均曾接受英式國際教育培訓，學校亦有特殊教育團隊，支援有「特殊教育需要」（SEN）的學生。

柯士甸學校是一所無需購買債券且採用國際課程的學校，每年只需支付一般學費及75,000元的建校費，即可入讀。學校設有獎學金鼓勵表現卓越的學生，最高金額相等於學費的60%；同時亦設助學金資助有需要、經資產審查的家長，確保具天賦的學生不論家庭環境，都有機會入讀，接受高質素教育。

（內容由柯士甸學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747