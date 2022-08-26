教育局推幼小銜接學與教資源　12款親子遊戲連短片涵蓋四大範疇

為增強幼兒各方面的能力和適應力，教育局設計「幼小銜接延展學習活動」學與教資源，鼓勵親子之間在家中運用日常生活物品玩小遊戲，同時設有《幼小銜接小錦囊》讓教師及家長幫助幼兒循序漸進地適應和融入小一學習生活。



12個日常互動小遊戲

「幼小銜接延展學習活動」學與教資源提供四個範疇（自理篇、體能篇、情意篇和認知篇）共12個親子互動遊戲，並附有示範短片。遊戲培養幼兒掌握不同技能，例如「書包大搜查」培訓收拾書包技巧、「手到拿來」強化手指力量和操控理、「我的珍貴時刻紀念冊」建立自信面對小一生活的挑戰，以及「眼明手快疊疊樂」培養觀察力。

教育局表示，期望幼兒透過遊戲提升學習興趣，並培養積極主動的學習態度和克服困難的勇氣，面對小一學習生活挑戰。

《幼小銜接小錦囊》

除此之外，教育局還制作了《幼小銜接小錦囊》供教師和家長參閱，內容包含各種幼小銜接的措施和建議。《小錦囊》提醒幼稚園教師避免「幼稚園小學化」，不要讓幼兒超前學習以打擊自信心。家長方面，教育局建議父母逐漸培養子女自理能力，讓他們自行承擔照顧自己和部分家務的責任。