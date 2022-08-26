通關｜教育局助港生入境內地今截止　暫收814宗申請　逾半已獲批

教育局周二（23日）推出港生赴內地高等院校入境內地便利措施，並設立平台，呼籲有需要協助的學生今日（26日）或之前填妥及遞交電子表格，以作安排。教育局今午回覆指，截至今午12時，共收到814宗申請，當中450宗已獲批，並稱留意到個案的增幅持續放緩，預料大部份需要協助的學生都已經遞交表格，再次呼籲有需要學生於今日內填妥及遞交電子表格，以便局方及時處理，讓同學早日出發。



▼8月23日 教育局宣布協助港生返內地升學特別安排▼



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教育局局長蔡若蓮周三曾在facebook專頁公告，當時接獲的500多宗申請中，以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散，求助學生主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑。教育局收到電子表格後，已即日發送到內地有關當局，核實身份及協商方便返內地的安排，已向首批逾90名發送電郵，通知其核實結果及後續安排，他們最早可於數日內起行。

教育局料大部份有需要協助學生已交表

教育局今午回覆指，截至今午12時，共收到814宗申請，當中450宗已獲批，並稱留意到個案的增幅持續放緩，預料大部份需要協助的學生都已經遞交表格，再次呼籲有需要學生於今日內填妥及遞交電子表格，以便局方及時處理，讓同學早日出發。

約3000名到內地升學港生為首年本科生

數字顯示，約1.8萬名香港學生會到內地升學，其中約3000名為首年本科生須報到。為協助香港學生入境內地以入讀高等院校，教育局表示，廣東省當局已將香港學生納入粵港澳陸路口岸人文關懷通道，也會調動隔離酒店配合；來往香港和內地各城市的航班也會增加，並容許香港學生優先訂票。

內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格：



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