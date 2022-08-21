教育局辦親子巡迴展　副局長：在職父母藉工餘時間　多與子女溝通

教育局舉辦「玩轉親子樂」巡迴展覽，教育局副局長施俊輝今日（21日）到訪上水中心，他指在職父母可把握工餘時間，在送子女上學、吃晚飯時與子女溝通，父母亦可設立親子專屬遊戲時間，讓小朋友感受到父母的關懷。



教育局副局長施俊輝（左一）到訪上水中心，他指在職父母可把握工餘時間，讓小朋友感受到父母的關懷。（施俊輝fb圖片）

施俊輝出席活動時表示，在職父母需要兼顧家庭與工作，或許未能時常陪伴小朋友，但父母可以把握每天工作餘下的時間，例如送子女上學、吃晚飯時與子女溝通；父母亦可以設立親子專屬的遊戲時間，遊戲時間可簡可繁，可動可靜，可長可短，最重要是創造空間與子女溝通，讓小朋友感受到父母的關懷。

「玩轉親子樂」以「點解玩」和「點樣玩」為題，設有影片播放及以「Light家庭」為主題的照相區，更會派發紀念品「玩轉親子樂」親子桌上遊戲。最後一場的「玩轉親子樂」巡迴展覽將於周六（27日）及下周日（28日）在屯門時代廣場舉行，活動時間為中午12時至下午6時，場內所有活動費用全免。

教育局亦舉辦「童真同心照未來」家長教育短片創作比賽，透過創作短片表達如何建立良好親子關係，比賽分為四個組別：小學組、中學組、親子組及公開組，今年10月透過公眾投票選出最具人氣獎，有興趣參與比賽人士可於本月31日或以前經活動網址報名參加比賽和遞交參賽作品。