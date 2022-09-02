筲箕灣男校慈幼學校考慮申請轉為男女校小學　現正諮詢家長意見

筲箕灣男校慈幼學校日前發出通告，正考慮未來申請轉為男女校，並會開始諮詢家長及持份者。通告指，校方收到不少校內及區內家長意見，對女兒未能升讀該校感到可惜，又認為學校同時取錄男、女生可培育更多青年人。

慈幼學校副校長許劍園回覆《香港01》時確認，校方正就申請轉為男女校進行諮詢，但由於諮詢及申請需時，現階段未有轉為男女校的預計日期。



該通告於昨日（9月1日）發出，指校方近年收到意見，希望慈幼學校可以同時錄取女生。校方在法團校董會同意下，將就轉為男女校展開諮詢，向老師、家長、校友等持份者收集意見。校方現正邀請家長給予意見，法團校董會於收集意見後會再作考慮。

許劍園表示，通告已詳述慈幼學校計劃申請轉為男女校的原因，包括方便同時育有兒子及女兒的家長安排子女入讀同一學校方便照顧。他又指，現時計劃為處於初步階段，完成諮詢後仍然要得到辦學團體慈幼會批准，然後再向教育局申請，暫未有具體落實日期。

現時慈幼學校直屬中學為慈幼英文學校，中學扣除自行分配學位和重讀生後，85%學額可直接取慈幼學校的學生。不過，慈幼英文學校亦為男校，外界關注日後會否亦轉為男女校。許劍園指即使慈幼學校轉為男女校，也不代表直屬中學慈幼英文學校需要轉為男女校。

根據最新公布的2022年度《小學概覽》，慈幼學校於2022/23學年開辦1班小一，比上個學年（2021/22學年）開辦2班小一需要縮減1班。