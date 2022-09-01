開學｜蔡若蓮發信學校籲續推動打疫苗　築建保護屏障維持校園生活

百萬學生今日（9月1日）開學，教育局局長蔡若蓮昨（8月31日）發開學信予各校校長及教師。她表示，面對疫情持續，當局致力平衡學生的健康及學習需要，竭盡所能維持面授課堂；盼望繼續積極推動疫苗接種，築建保護屏障，讓同學享受愉快校園生活。



教育局局長蔡若蓮昨發開學信予各校校長及教師，盼望繼續積極推動疫苗接種，築建保護屏障。（蔡若蓮Facebook圖片)

教育局於「教育多媒體」學習平台，加入不同系列的通訊程式表情圖像，歡迎教師於新學年多多採用這些有趣生動的通訊程式表情圖像，鼓勵學生，培養他們正面的價值觀和態度。

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蔡若蓮：讓孩子的教育更好一些

蔡若蓮祝願各位校長、老師和同學開學順利，「陽光總在風雨後，新的一年，新的開始。衷心希望大家同心同德，讓『孩子的教育更好一些』」。

她表示，面對疫情持續，當局致力平衡學生的健康及學習需要，感謝學校同工加強防疫抗疫工作，竭盡所能維持面授課堂；盼望繼續積極推動疫苗接種，築建保護屏障，守護健康，讓同學享受愉快校園生活。

▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



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加強創科教育 增強學生國家觀念、國民身份認同

面對瞬息萬變的廿一世紀，科技發展一日千里，蔡若蓮表示，當局將進一步加強創科教育，建立STEAM教師專業團隊，例如：與數碼港合作，推出全新的創科專業培訓；容許公營小學彈性聘任科學及科技相關專科畢業的人才擔任STEAM教學工作；並持續發展教材資源，優化學與教。

蔡若蓮又指價值觀教育十分重要，當局必須培育學生以正面態度克服成長路上的困難與挫折，並且增強國家觀念、國民身份認同和民族自豪感。她表示，教育局今年繼續推廣「我的行動承諾 — 感恩珍惜．積極樂觀」，並提出「勤勞守法 行出善良」、「易地而處 和諧尊重」及「承傳文化 愛國愛港」三個目標，鼓勵學校舉辦相關校本活動，培育學生的品德素養；又發出「國民教育——活動規劃年曆」，各學校可把重要日子結合校園日常生活，讓同學感悟家國情懷。

她指教育的成功與進步，關鍵在勤懇專業的教師團隊，透過加強入職要求、專業培訓，以及制訂教師專業操守指引等，能有效守護教育專業。