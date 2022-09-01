開學｜教育局副局長施俊輝視察兩校　呼籲家長盡快帶子女打第三針

全港中小學今日（1日）在疫情下開學，教育局副局長施俊輝今早在Facebook發文，指早上先後到訪培僑國際幼稚園暨幼兒園及農圃道官立小學視察，強調中華民族素來重視家庭、重視家庭教育，家庭是人生的第一間學校，父母是孩子的第一任老師，鼓勵學校新學年多與家長溝通，了解父母及同學的需要。亦呼籲家長盡早為符合資格的子女接種第三劑疫苗。



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施俊輝表示，新學年期望學校與家長攜手合作，讓學生在正向環境中愉快學習、健康成長，培養每一位同學都成為德才兼備、有承擔、有視野、愛國愛家的終身學習者，以迎接未來的挑戰和機遇。

他今早參觀農圃道官立小學時，更在開學禮致辭，感謝校長和教師籌備新學年及做好防疫工作，同時提醒學生要時刻注意個人衞生、戴好口罩，保持適當的社交距離，減少人群聚集，齊心抗疫。他亦指：「家長在子女的成長與學習上擔當十分重要的角色。教育局一直重視家校合作和家長教育，透過推行『正向家長運動』，加強家長建立正向思維，協助孩子快樂成長。」

▼9月1日 創知中學開學日▼



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施又勉勵學生，以堅毅不屈的意志努力學習，同時學懂關愛、珍惜和感謝身邊的人，包括感謝校長和老師循循善誘的教導和悉心栽培，以及孝敬父母，感謝他們的養育之恩和無私的奉獻。

他亦呼籲家長盡早為子女安排接種疫苗，如已接種第一劑及第二劑疫苗，符合資格的學生應盡早接種第三劑疫苗，家長身體力行，以身作則，定能讓子女獲得更全面和有效的保護。