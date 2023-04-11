陳校長免費補習天地父親節前夕賣旗籌款　急招募5000名義工參加

由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」，將於6月17日（星期六）父親節前夕舉行全港賣旗日，現正招募約5,000名義工參與各區賣旗活動。校方表示，是賣旗邀請了本地著名插畫品牌Chocolate Rain設計了八款精美旗紙，旗紙上附有感謝雙親的溫馨說話，讓傳達平常不易宣之於口的心意，以便向父母表達關懷與感激之情。



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「陳校長免費補習天地」致力推動「教育平等」理念，由陳葒2011年成立，已召集逾20,000名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，至今已有逾19,000名學童受惠。校方表示，為籌募用於基層學生免費學習支援計劃運作的善款。

現正招募約5,000名義工參與各區賣旗活動，校方表示，適逢賣旗日是父親節前夕，故希望市民聯同父母、子女甚或三代同堂一起擔任賣旗義工，齊心為慈善出力，更可以為基層學生送上愛與關懷。

陳葒校長表示，為人父母參與各區賣旗活動，可以身作則，向下一代傳達「施比受更有福」的訊息。(資料圖片)

陳葒表示，在父親節前夕舉辦賣旗日具有多重意義，他指活動的主題「父母恩重如山，兒女情深似海」，表達了父母與子女之間雙向而深厚的感情；參與各區賣旗活動，為人父母者更可以身作則，向下一代傳達「施比受更有福」的訊息。