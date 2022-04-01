新世界推抗疫物資捐贈平台　陳校長補習天地學童受惠　毋須憂貴價

第五波疫情影響對基層家庭影響甚大。新世界在3月中，推出物資捐贈配對平台「Share For Good 愛護送」，將物資轉贈給有需要人士或非牟利機構。陳校長補習天地」是其中一間受惠機構，平台為其領取綜援的學生派發各抗疫物資，包括快速檢測包、超市現金劵。創辦人陳葒表示，機構宗旨原為支援學習，但疫情下學生的日常生活都受影響，幸得平台協助支援，籌備物資。收到物資包的學生直言，可為媽媽解決不少擔憂。



陳葒表示，「陳校長免費補習天地」在疫情期間，仍以網上視像形式，讓義師為學生提供教學。陳表示，中心由兩年前疫情及網課開始都盡量為其學生提供硬件支援，如收集平板電腦、提供無線上網裝備等支援他們多個綜援家庭學生。

但陳他坦言，疫情下很多因素影響係學童的學習，因此希望能支援生活所需。

3月中，新世界成立推出物資捐贈配對平台「Share For Good 愛護送」，集合了34間非牟利機構，讓公眾或機構捐贈物資，及與仁濟醫院合作捐款代購物資，經Lalamove免費運送物資給各有需要機構，費用全由新世界及Lalamove負責。

陳校長免費補習天地創辦人陳葒（左）收到經平台所籌集的抗疫物資包，再送到其補習學員吳雅霖（右）手上。（鄭子峰攝）

陳葒表示，「愛護送」運作一周後，已經為其「陳校長免費補習天地」籌集了約一萬件抗疫物資，包括快速檢測包、中小童口罩，超市現金券、快餐店餐券等，可以送贈給其機構的學童。

他又稱，平台可以讓公眾更了解弱勢社群在疫情下對物資的需要，又感謝參與平台的善心人士，稱每個捐贈都是彰顯港人的關愛。

中一生吳雅霖，在陳校長免費補習天地已參與了六年才藝課程，她居住在葵涌邨，來自綜援單親家庭，主要依靠媽媽照顧。

吳雅霖直言早期屋邨爆發時，都非常擔心受感染，媽媽亦要為張羅抗疫物資而苦惱，亦因快速檢測劑被炒到天價，而沒有購買，「聽媽咪講，出面啲人炒到好貴。可能原本廿幾蚊就有，但炒到80、100，落唔到手。」

她收到經「愛護送」平台及補習天地轉贈物資，鬆了一口氣，「收到物資包，不用捱貴價，好開心。」