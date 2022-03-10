提早放暑期｜陳校長推出過百堂免費網課　多元化知識倡自學

疫情持續，全港中小學生陸續迎來早到的暑期。為基層小朋友一直提供補習服務的「陳校長補習天地」亦將在3月14日開始，提供過百堂自學網課「三月百課」，內容除了中英文之外，還涉獵心理、法律、瑜伽運動、美術手工，甚至軍事、加密貨幣、NFT等熱門話題，讓學生按興趣自學，了解社會和世界大事。



疫情嚴峻，全港中小學生最遲在3月17日開始放暑假，很多學校已陸續開始假期，暫停網課。在這個特別假期，陳葒校長召集了70多位義師，由3月14日至4月14日，在網上提供過百堂多元化課堂，學生只要登入網頁，就能免費任上。

課堂內容及題材涵蓋極廣，包括極地體驗、解加密貨幣及區塊鏈、青少年瑜伽、教玩NFT遊戲、講解戰爭武器、解構日本漫畫和語言文化等。

正經知識也包括學好中文、分享社會服務心得、分享閱讀、日常生活中的骨科小知識、正向心理等等；更提供包括中英數、通識、歷史、文學、Stem和編程、繪本、財商、武術、體育、音樂、美術、手工、生活技能、精神健康、情緒管理、性別平等、生涯規劃和倫理道德等涵蓋知識、技藝、思維及品格的課程，豐富多元，益智有趣，放眼世界，與時並進。

🔼🔼🔼為了讓小朋友有個有意義的假期，有學校咁做：提早放暑假｜天虹小學設計感動手冊 馮耀章校長：歡迎大家使用🔼🔼🔼

義師陣容強大，有補習名師林溢欣、女星王馨平、深水埗明哥、前建築署助理署長陳澤斌建築師等等，相信能帶給小朋友既豐富又專業的課堂。

陳校長希望「三月百課」能為學生打開自學的大門，可以按興趣自選課堂，只需登入此網頁，即可免費參加各種網上課堂，當中有歡迎互動的直播課堂，亦有錄播課堂，而所有課堂亦設有重溫，方便大家隨時欣賞。大會同時鼓勵家長旁聽甚至共學，作為留家抗疫期間的親子活動。