校園天地｜台山商會學校舉辦「長幼同慶中秋」活動　温暖區內長者

中秋節是一個象徵團圓的中國傳統節日，親人們會聚首一堂，一起吃月餅、賞月、玩花燈……台山商會學校位處於屯門大興邨，區內有很多獨居長者。近年移民潮，亦導致不少長者的兒女離開香港，不能陪伴他們過節。「每逢佳節倍思親」，為了關顧獨居長者的心靈需要，台山商會學校（學校家長教師會及學生）聯同香港宣教會大興長者鄰舍中心，與區內長者一同喜迎中秋，讓關愛文化從校園遍佈到社區。（內容由台山商會學校提供）



香港台山商會的支持

本校母會—「香港台山商會」每年都會撥款支持學校為長者舉辦新年及中秋的慶祝活動。是次，香港台山商會副監事長兼校董陳中偉先生帶領幾位校董前來參與活動，更親手將滿載祝福的福袋送予長者。

（台山商會學校提供）

齊心完成任務

「嫦娥奔月記」活動希望學生與家長、長者進行合作，利用分發的材料，例如:膠袋、色紙等，給嫦娥設計一件美麗的衣服。現場氣氛十分熱烈，大家齊心合力，發揮創意，最終完成了任務。

猜燈謎 顯互助

除了賞月、製作燈籠外，猜燈謎也是一個中秋節必備的傳統節目。本次活動中，學生及家長讀出題目內容，幫助長者快速猜到答案，贏得遊戲。

（台山商會學校提供）

培養學生關愛他人 服務社會的精神

學校已經推行服務學習多年，希望學生透過「服務他人」而獲得「自我成長」的經驗。學校期望學生不止專注學業，亦能關心社會，回饋社會。除了校外服務，每個學生在校內亦至少有一項職務，以培養為人服務的精神，增強責任意識，推廣正面文化。

學校重視培育學生正確的價值觀和人生態度，並鼓勵學生積極服務和貢獻社會，再而面向世界。學校深信一名具有良好素質的學生，必定會成為社會未來的棟樑。

（內容由台山商會學校提供）

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