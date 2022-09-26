STEAM｜青年會小學推飛行主題教學　體驗模擬駕駛　加強英語能力

駕駛飛機對不少人而言是遙不可及的目標，天水圍中華基督教青年會小學為了鼓勵學生追尋夢想，本學年以飛行為年度教學主題推出「飛行夢創未來」，教授學生航空相關的STEAM及英文知識，培育他們的奮鬥心。校長程志祥表示，希望透過飛行主題教學，可以令學生們明白，任何成功人士背後都曾經努力奮鬥，鼓勵同學尋找目標然後找方法努力達成，並堅持到底。



中華基督教青年會小學於本學年以飛行為教育主題，推出「飛行夢創未來」，其中一項活動是模擬飛行課程。（盧勁揚攝）

+ 1

以飛行為主題 邀前民航機師分享

中華基督教青年會小學的「飛行夢創未來」包括多項與航空及飛行有關的教學活動，全校學生都有機會參與。該校花20萬元於STEAM實驗室添置VR沉浸式模擬飛行系統，高度還原真正的飛機駕駛艙，未來更會加入飛行相關的專題研習。

此外，校方將為學生安排多項活動，包括邀請到曾持有紙飛機飛行最遠距離健力士世界紀錄的John Collins，與學生視像交流，並舉辦製作紙飛機及紙飛機比賽。同時會邀請曾任職民航機師、同一辦學團體的中華基督教青年會中學校長張富華主持「與機師對話」，以及安排學生參觀飛行學院。

「飛行夢創未來」有一系列與航空相關的教學活動，摺紙飛機是其一項，學生可以從中學到飛行的科學原理。（盧勁揚攝）

航空知識教STEAM 加強英語能力

青年會小學的「飛行夢創未來」有兩大目標，一是透過教授航空知識，提升學生對科學及科技的興趣；另一目標是為學生舉辦以英文為主的活動提升學生英語水平，協助學生日後銜接升讀英語授課的青年會中學時，可以盡快適應。

程校長表示，會按學生程度設計課程，例如讓高小學生接觸較複雜的模擬飛行系統、初小學生則學習製作簡單紙飛，亦會將航空知識滲入常規課程，例如初小常識科會教授香港機場數目、有那些航空公司等；高小則會學習飛行原理、氣象知識等。

至於「與機師對話」，除了教授學生航空知識外，亦會教授航空英文詞語及用法，借助航空業以英語為主的語境，吸引學生學習英文。

「與機師對話」由曾任職民航機師的中華基督教青年會中學張富華校長主持，向學生教授航空知識及英文詞語或用法。（盧勁揚攝）

從學生興趣激發求知慾 培育追夢鬥心

校方選擇飛行為年度教學主題，與該校一名畢業生有關。程校長透露，學生當時在校長室接觸到一本與紙飛機有關的書籍後，即表示自己對飛機感興趣，於是他立即教學生摺一款可以自行掉頭的紙飛機，提升學生學習興趣。

意想不到的是，學生翌日回校即與他分享進階飛行理論，發現學生原來在上網自學，令他感到驚喜，明白只要學生對事物興趣就可以啟發他們的求知慾，因此以不少學生感興趣的飛行作年度教學主題。

程校長補充，「飛行夢創未來」活動雖然大多與飛行有關，但最重要是啟發學生追尋夢想，讓他們找到興趣和未來志向，然後認清自己能力後，訂立可行的計劃和方法達到目標，並且明白任何成功人士，都曾艱苦奮鬥和努力付出。例如機師考取資格需花很多時間學習航空知識及條例，以勉勵學生追夢時需要堅毅及有鬥心。

學生最期待模擬飛行 遇困難亦會堅持到底

就讀五年級的黃熙哲（右）及六年級的陳鈺兒（左）都表示最期待模擬駕駛課程。（盧勁揚攝）

就讀該校的五年級學生黃熙哲直言有志成為機師，十分期待嘗試模擬飛行和參各項活動，希望從中學到基本航空知識，提升英語能力。另一位讀六年級的學生陳鈺兒表示，雖然自己的夢想不是做機師，但亦十分享受坐飛機的感覺，因為以往每逢暑假都會與家人坐飛機去旅行。她表示自己同樣期待模擬駕駛，雖然駕駛飛機並不容易，但亦會盡力嘗試及挑戰，不會中途放棄。