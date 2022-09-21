STEM｜女校成績同樣優秀　學生：任何行業發展都不會只有單一性別

傳統性別定形認為男生應修讀理工科，而女學生就應該修讀文商科。STEM教育的出現令學生無論男女都有機會動手做，嘗試學習理工科知識。香港仔女校嘉諾撒培德書院近年在課程中加入STEM元素，鼓勵學生多作嘗試，漸漸提升學生對理工科的興趣，並在比賽中獲獎。



該校3位中六學生，董詠琳、梁彤瑤及柯曉晴已多次參加STEM比賽，她們認為STEM沒有性別之分，男女各有不同優勢。令人意想不到的是，3人都目前無意大學修讀與STEM相關的學科，因為相信未來任何職業都會與STEM相關，希望為自己心儀行業注入STEM元素。



梁彤瑤、董詠琳及柯曉晴同學（左起）是長期的STEM隊友，曾經多次一起參賽。（盧勁揚攝）

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董詠琳、梁彤瑤及柯曉晴是STEM比賽的長期隊友，其中以董詠琳參的經驗較多，中二開始加入STEM學會參加比賽。至於梁彤瑤及柯曉晴二人同是董詠琳好友，留意到董詠琳參賽過程十分有趣，於是在中三接受董詠琳邀請，一同組隊參加STEM比賽直至中五。

男女各有擅長 STEM發展不應只限單一性別

董詠琳同學表示，男女同學於STEM比賽的時候可以分工合作，雙方各有優點，證明女學生亦有能力參加STEM比賽。（盧勁揚攝）

三人均認為「男生讀理工科、女生讀文商科」是傳統性別定形的想法。以STEM比賽為例，柯曉晴指出，由於女生一般較為細心，在組裝機械時能注意到細

可以與男學生互補不足，雙方各有優點之餘，亦證明女學生都有能力參與STEM。

董詠琳指，參加STEM比賽前都傾向「女生較擅長文科」的說法，但後來漸漸發現STEM不應只有單一性別參與，正如不同界別都男女參與，又指現時不少女生修讀理科，成績不比男學生差。

比賽結果不似預期一度休賽 想到中學生涯即將完結再次報名

梁彤瑤同學表示，她們一度休賽，但後來還是於中五再次報名，參加中學生涯的最後一次比賽。（盧勁揚攝）

她們的STEM參賽之旅亦曾遇上挫折，一度心灰意冷。梁彤瑤透露，她們中四曾參加「micro:bit AI 編程大賽2021」由她負責駕駛機械車，賽前練習成績理想，甚至比最終冠軍還要快，但比賽臨場發揮失準，最後只獲優異獎。

梁彤瑤在「micro:bit AI 編程大賽2021」中負責駕駛機械車，但臨場表現大為失準，最後只得第4名。（嘉諾撒培德書院提供）

由於成績比預期差，她們三人曾決定不再參賽，專心備戰文憑試。不過梁彤瑤一直感到不甘心，三人思前想後決定中五再次參賽，視之為中學生涯的最後一戰，彌補當初比賽遺憾。

3位同學多次一起參加比賽，更曾數度奪獎。（盧勁揚攝）

再次參賽的她們奪得「三菱電機綠色科技創意大賽2022」季軍，梁彤瑤表示，雖然作品仍有改進空間，但團隊能夠比上一次進步，為大家帶來成就感。

相信各行各業都會有STEM元素 大學不讀理工科

柯曉晴未來打算投身醫護畀，亦為醫護界注入STEM元素。（盧勁揚攝）

三人於9月新學期升讀中六正專注備戰文憑試，中學STEM比賽旅程告一段落。被問及大學心儀學科時，三人均無意報讀STEM科目或從事相關行業，因為STEM已融入各行各業，無論日後從事不同工作也可加入STEM元素。

同學們不約而同地表示，不打算修讀與STEM相關的行為及加入專門的STEM行業，因為相信未來所有行業都會與STEM有關。（盧勁揚攝）

柯曉晴舉例，自己未來希望投身醫護界，相信可將STEM知識應用於工作中，同時以STEM及醫護的角度幫助市民大眾。至於董詠琳初步打算報讀教育或管理學科，她認為相關行業都會接觸到STEM，有信心可以應付，不會對此感到抗拒。最後，梁彤瑤稱自己從STEM之中認識到自己性格外向，所以未來希望成為社工，透過接觸青少年向他們推廣STEM，例如為青年人舉辦STEM活動，推動STEM發展。