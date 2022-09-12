STEM教育｜與STEAM和EdTech點樣分？一文看清8大好處及重要原因！

STEM教育近年成為潮流，不但得到政府大力推廣，中小學相繼於課程中為學生加入STEM完素，甚至連家長都會為子女安排STEM活動或購買STEM玩具。不過到STEM教育是什麼呢？與STEAM及EdTech有什麼分別呢？STEM教育為什麼重要又有什麼好處呢？「01教育」已經為你準備好相關資料！



STEM教育在香港發展多年，不少中小學都已經在課程中加入相關元素。（ GettyImages）

STEM 是什麼？與 STEAM 及 EdTech 有什麼分別？

STEM是4個學科的首個字母的簡稱，包括科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics），中文一般被翻譯成「科學、科技、工程及數學教育」。STEM是一種跨學科的教育內容或模式，可以幫助學生整合不同STEM學科之間的知識和技能，甚至可以連給到生活或社區問題。STEM教育在世界各國都是主流教育趨勢，能夠幫助學生迎戰當代的經濟、科學及科技轉變及挑戰。

STEAM和EdTech是什麼？

STEAM一字其實來自STEM，在STEM的基礎上再加入藝術（Art）元素，成為STEAM，以培養學生的創意。

EdTech（教育科技）是指在教育活動過程中，善用科技來促進教與學效果的途徑與方法，例子包括遊戲化學習、AR或VR的沉浸式學習體驗、STEM教育等。EdTech的應用不限於中小學，也適用於職場進修、企業培訓等不同範疇。

為何STEM教育重要？

科技日新月異，各行各業均有機會接觸科技，加上社會對科學及科技人才需求日增，令STEM成為新一代必備的基本技能和知識。除了知識之外，STEM教育亦可培養學生解難能力、綜合知識的能力、創新思維等，令學生可以迎接21世紀的挑戰，亦是STEM重要之處。

STEM的好處

STEM教育可以為學生帶來多個好處，包括：

培養學生慎思明辨（Critical Thinking）：訓練學生慎思明辨是STEM教育的重點之一，而學生在接受STEM教育的時候就需要主動圍繞不同STEM主題進行學習及研究，再利用已有知識解難。

培養創意思維：創意亦是STEM教育的重要一環，學生會被要求以有限資源解決問題，令他們可以用新的角度及方法思考問題。

加強溝通技巧：學生於參與STEM教育的時候，經常都會需要與其他學生討論不同話題，以一起解決難題，從而訓練學生的溝通能力。STEM要求的溝通能力除了說話之外，學生亦要懂得聆聽，並對其他人的想法抱持開放及接受的態度。

學習團隊合作：任何水平的學生都可以接受STEM教育，所以學生們亦要學習如何在團隊內與不同的人合作，尋找解決難題的方法。

從錯誤中學習：STEM教育希望學生明白，失敗也是學習過程的一部分，令學生可以從失敗中學習，亦能夠建立自信心及面對逆境的能力，以迎難而上的心態面對人生。

提高學習動機：STEM教育內容包括實驗及專題研習，學生均需要親自動手參與，變相吸引學生主動學習知識，提高學習動機，培養他們的知識的好奇心，終身學習。

學習應用新知識及科技：STEM教育會令學生明白，新的技術和知識可以幫助他們解決問題，因此當學生在未來遇上新事物的時候，亦不會感到恐懼或猶豫。

職業導向：學生接受STEM教育期間，將會學到大量相關知識。STEM教育可以啟發學生對STEM的興趣，考慮升讀相關學科，甚至投身現正快速發展、充滿機會的STEM相關行業。

STEM教育有什麼課程或內容？

STEM教育經過多年發展，現時已經有大量課程或工具可以供學校或學生使用，學習STEM知識，以下列出部份常見項目：

micro:bit：正式名字為Micro Bit，是可以用於學習編程知識的微型電腦。micro:bit內置多種感應器，包括溫度、感光及方向等，亦可以透過藍芽或Micro USB連接其他裝置，學生可以透過簡單而且容易上手的介面進行編程，控制micro:bit完成各種工作。另外，由於micro:bit體積細小輕巧，只有約1隻手掌大，亦方便學生隨身攜帶上學作上課之用。

Arduino：Arduino與micro:bit類似，是簡單易用的硬體及軟體開源平台，即使用家沒有任何編程知識，都可以使用Arduino接駁不同的感應器，包括重量、亮度、聲音、溫度及濕度，連接至其他裝置，經編程後完成不同工作。

無人機：無人機在不少行業中都開始擔當重要的角色，教育界亦開始加入無人機作為STEM教學內容。有無人機公司特別推出教育版無人機，令學生可以學習使用編程語言控制無人機飛行，甚至開發相關的人工智能程式。

3D打印：近年3D打印大行其道，不少學校都加入3D打印為STEM教學內容。學生可以從3D打印中學到3D畫圖的技巧、認識各種不同物料的特性、以及運用創意設計作品等等。

機械人組裝：機械人組裝是常見的STEM教學內容，學生可以使用不同零件組裝機械人，再配合編程知識向機械人下指令，完成不同工作。現時學界都有不少機械人比賽，參加比賽的學生一般需要組裝一個機械人，完成賽會的要求。

學術研究：STEM教育除了上述提到主要與科技有關的內容之外，亦可以與科學及數學有關。有些STEM教育內容或比賽可能會要求學生進行與科學、環境、甚至傳染病等相關的研究，學生會需要撰寫研究報告。

STEM隨了可以是教育內容之外，也可以是玩具主題。（GettyImages）

STEM也可以是玩具？

除了正規的STEM教育課程之外，坊間亦有不少與STEM有關的玩具，令學生可以寓學習於娛樂。

例如有積木玩具生產商推出了一系列適合不同年齡，包括幼兒教育、小學及中學的STEM教育套裝，現時本港部份學校也有採用作教學和STEM活動。即使不特意購買專門的STEM玩具，家長在家中亦可以使用日常生活用品，與子女進行各種可以刺激他們好奇心的小實驗。

另外，家長仍可以考慮使用STEM教育的手機遊戲，令子女可以在玩手機或平板電腦遊戲時，學習到各種與STEM相關的知識。

香港中小學的STEM教育

近年STEM教育在香港不斷發展，現時普遍的香港中小學都已經在課程中加入STEM元素，學校亦會為學生安排與STEM相關的課外活動。

至於在整體的教育政策方面，教育局在近年亦都積極推廣STEM教育。課程發展議會在2015年就曾經撰寫名為《推動 STEM 教育—發揮創意潛能》的文件，為推動香港中小學的STEM教育提出建議及策略，並收集社會不同持分者的意見。政府近年亦都不斷提供資助，鼓勵學校投資STEM教育方面的資料，例如「奇趣IT識多啲」計劃就向每間資助小學提供最多40萬元資助；中學方面，政府就推出「中學IT創新實驗室」，每間中學就可以申請最多100萬元資助。

STEM大學學位

STEM教育或多或少會影響學生興趣，吸引他們在大學升讀與STEM相關的學科。STEM大學學位並沒有嚴格的定義，只要與STEM有關就可以被視為STEM大學學位，例如工程學、數學、物理、生命科學、電腦科學等科目，都可以是STEM大學學位。

STEM相關職業

現時STEM相關的行業在世界各界都有強勁需求，亦吸引了不少學生選擇STEM大學學位，計劃以相關行業為未來志向，例如數據分析師、軟件程式員、資訊科技人員、環境工程師、物料科學家、及生物科學家等。

STEM教育常見問題