工程界推中學STEM工作坊　學生受啟發冀用科技提升建造業安全

【STEAM／STEM】為讓更多中學生認識工程行業，工程顧問公司奧雅納與NGO合作推出工程STEM工作坊，助中學生了解工程新科技應用及職業發展，冀吸引更多人才。

有志投身建築工程界的學生表示，參加工作坊後認識到工程安全的重要性；亦有參與同學表示，透過課堂了解到STEM知識亦可應用於提升工程安全。



奧雅納與慈善機構「青年成就香港部」合辦「bE inspired!」工程研習活動，包括由工程師帶領的STEM工作坊、實地考察，以及升學及事業發展分享；於2022/23學年共舉辦9場活動，共有來自20間中學的360名中二至中五學生參與。

「bE inspired!」工程研習活動參與者及奧雅納工程師義工。（陳嘉慧攝）

聖公會聖本德中學中四學生謝富麟因受到港大建築系作品啟發，一直有志投身建築工程行業，參加活動後體驗到建築項目由設計到落實動工有一定「局限」，亦需顧及安全。他表示，活動要求隊伍用紙張砌成一座橋，完成後由工程師義工為他們講解，令隊員們認識到連接位過於脆弱等會引起結構及承托問題。

謝富麟又提到，最近有不少工程意外事件，當中更有人死亡，若日後有機會入行，能成為行業中具權威的人士，「第一選擇是保證建築工人安全」。同校中六學生徐嘉燁亦表示，透過課堂認識到利用STEM知識，例如運用Micro:bit微型電腦收集及分析數據，有助監測工程安全。

奧雅納東亞區營運總監李旭年博士指，工程界正迅速數碼化，過往需要人手長時間畫圖紙、輸入數據等，現時已改用大數據加快處理，而不少施工工序亦利用機械臂自動化處理以提升效率，更可運用物聯網、人工智能等技術減排及減碳等。他希望透過活動向年輕人介紹工程界最新發展，啟發學生興趣，吸引未來人才。

今次活動亦獲建造業議會支持，學生可參觀建造業展覽中心，了解業界最新科技應用。建造業議會助理總監（行業發展）唐耀南表示，近年業界大力應用創科，如利用數據模型預測工程安全性，調整工序降低風險等。他指，業界需要不同的科技人才，騰訊、華為等大型科企亦積極探索工程方面的技術應用景，認為行業充滿發展機遇。