中學生研用廚餘果皮製成食用餐具　低成本兼耐用　減餐具棄用問題

創新科技嘉年華2022將於10月22至30日舉行，展出的創新發明包括中學、大學及創科組織等的多項獲獎作品，當中有中學生以紅茶菌溶液分解廚餘果皮，再利用凝固岀的紅茶菌膜加工，並製成可食用餐具，不但生產成本較低及耐用，亦可解決即棄餐具製造大量垃圾的問題。



創新科技嘉年華2022會於月底舉行。（歐嘉樂攝）

迦密柏雨中學的學生研發團隊，利用廚餘果皮製成的烤紅茶菌吸管和杯子，是可食用的一次性餐具。他們先預備紅茶菌粉末，放進溶液中，然後再把廚餘果皮放進紅茶菌溶液，溶液的表面就會浮起一片紅茶菌膜。這片紅茶菌膜就是餐具的雛形。之後把紅茶菌膜放入模塑形，再放入焗爐烤焗，就可以製成紅茶菌杯及紅茶菌飲管。

三位參與研發的學生指出，此等即棄餐具可通過GB 18006-2008、ISO18188:2016 和歐盟新丙烯醯胺法規檢測認證，可安全食用、可生物降解及有高強度，相關發明品已獲得多個獎項，包括日内瓦國際發明展2022銅獎。

迦密柏雨中學團隊研發紅茶菌可食用餐具。（歐嘉樂攝）

紅茶菌餐具吃起來像無味薯片

其中一位參與研發的學生關浩庭表示，曾反覆測試幾次，發現一個做岀最好餐具要決，就是將溶液的酸鹼值調較至2.3，然後烤焗紅茶菌膜餐具的時間為15分鐘，這樣做出來的紅茶菌餐具顏色最美，而且最堅韌。焗岀來後，吃起來像沒有味道的薯片。

另一學生何卓稱，試過把紅茶菌餐具，跟其他環保餐具如紙飲管及竹飲管等作實驗比較，發現如果放進高溫水中，紙飲管及竹飲管很快就變形，但紅茶菌餐具仍然堅韌。而且紅茶菌餐具的成本低，例如紅茶菌杯的成本價只是$1.5港元，而紅茶菌飲管則是$0.3港元。價錢比其他環保餐具便宜。

三位學生示範用紅茶菌水杯盛水，及用紅茶菌飲管吸水。（歐嘉樂攝）

雖然現階段只以沙田柚果皮或檸檬果皮作原料，不過三位學生都會嘗試使用其他果皮，從而達至減少廚餘浪費目標。就讀中六的他們，指以往師兄師姐的參與對他們研發有很大幫助，所以即使畢業後，都會回母校繼續研發。

理大研掌上式無創肝硬度測量儀 冀助肝病患者

以往要檢測肝硬化，可能要到醫院用大形儀器檢查，但現時可能不用這麼不便。理工大學鄭永平教授和他的團隊研發出一款無創性肝硬度測量的掌上式診斷工具 – Liverscan，通過測量肝組織硬度及纖維化程度來作出診斷，期望及早發現病人的肝纖維化並接受治療。

Liverscan 應用了理大專利技術，透過實時超聲圖像引導功能，增加瞬時彈性成像測量的準確度。這樣就可以更即時及準備，檢查到肝臟可能硬化的位置。

理工大學團隊研發掌上式無創肝硬化檢測儀。（歐嘉樂攝）

Liverscan便攜式無線設計令操作簡便，提供安全、有效及更全面的診斷方案，應用於社區篩查肝纖維化患者、早期診斷及頻密監測肝病治療效果。Liverscan於2021年獲選日內瓦國際發明展銀獎。

團隊特地找到一名學生模仿被檢查者，鄭教授指因為是無創性，不用開刀，「做多幾次都唔怕」。他長遠希望，可方便市民在家中使用。不過現階段會先讓診所或健康中心試用。

以上發明品會於2022 年10月22日至30日舉行的「創新科技嘉年 華 2022」展出。市民可到香港科學園免費入場參觀。當日會有免費穿梭巴士服務往返香港科學園至港鐵大學站和大圍站，逢星期六、日更會在港鐵九龍塘站和金鐘站提供免費穿梭巴士，方便市民往返會場。