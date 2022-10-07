職訓局學生出戰世界技能大賽　研機械人助醫院運物資

第46屆世界技能大賽於9月至11月舉行，今年香港派出30位選手參賽，出戰26個項目，其中包括專業教育學院畢業生呂嘉傑和鄭鶴明，以及知專設計學院畢業生梁家瑜，3人即將分別前往法國和瑞典，參與「機械人」和「櫥窗設計」世界賽，他們現正積極備戰，冀為港增光。



在今屆比賽中代表香港出賽「機械人」項目的呂嘉傑（左）及鄭鶴明（右），一直與專家香港專業教育學院（青衣）工程系署理高級講師盧永權（中）反覆進行訓練。（照片由職業訓練局提供）

一日反覆訓練11小時備戰 研機械人助醫院運物資

今屆「機械人」比賽題目是要製作在醫院病房及走廊通道移動的機械人，用作運送物件、貨架和垃圾桶等。今屆香港選手分別是IVE機械工程學高級文憑畢業生呂嘉傑和電機工程高級文憑畢業生鄭鶴明，二人兩年前開始合作開發及組裝機械人，以及編寫程式。

他們認為，比賽最大挑戰是要在限時內找到機械人故障的原因，故此事前需要不斷訓練，提升機械人的操作效能和準確度。二人現時就讀本地大學工程學士課程，利用假期和課堂空檔，每星期抽時間訓練，每次由早上六時至下午五時反覆訓練。他們亦曾參加亞太地區網上預賽和「第十一屆穗港澳蓉青年技能競賽」累積實戰經驗，希望在次比賽中獲獎。

選手之一鄭鶴明自小受從事資訊科技技術員的父親影響，對電機、機械等有濃厚興趣，熱衷設計機械人。今次比賽中，他親身體會由零開始設計機械人到真正應用，未來希望從事相關工作，運用知識製作機械人協助重複性或危險性工作貢獻社會。

另一位選手呂嘉傑除是學生外，亦是業餘拳擊運動員。他表示，拳擊比賽中要不時觀察、想像和模擬對手動作來應戰，這些經驗有助他應付今次參賽的心理壓力。他亦發現自己對編程工作較有興趣，計劃日後循這方面發展。

自小對藝術感興趣 特訓一年多備戰櫥窗設計世界賽

另一位香港代表選手、知專設計學院展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜亦正積極備戰，即將到瑞典參加「櫥窗設計」項目。比賽現場抽籤分別題目，選手需在21小時內完成櫥窗設計、道具製作及裝置，參賽者需具備市場研究分析、設計圖紙、道具的製作及安裝、產品的陳列與燈光運用等技巧。

梁家瑜自小對藝術感興趣，高中修讀視覺藝術並特別喜歡立體設計。就讀大專期間，她曾參與設計「創新科技嘉年華」攤位，又曾為商場設計擴增實境創意裝置藝術。去年參與世界技能大賽香港區選拔，從百多名選手中脫穎而出，展開一年多的特訓。

疫情期間，梁家瑜利用在家時間練習手繪和電腦繪圖技巧，參考不同資料訓練設計思維。她又指，由於比賽時選手需要自己完成材料製作和搬運工序，所用工具和原材料有一定重量，她特別多做運動鍛鍊體能，減少比賽受傷的機會。

梁家瑜表示，由於世界技能大賽歷時多天，不乏材料製作和搬運的工序，平日特意多做運動鍛鍊體能，增強體力和柔軟度。（照片由職業訓練局提供）

梁家瑜表示，現時保持平常心面對比賽。她提到，未來計劃繼續在展覽設計界發展，相信今次比賽能增進自己在工作規劃、時間管理和實務技巧上的能力，幫助日後投身行業。

香港專業教育學院青衣院校工程系署理高級講師盧永權表示，今屆比賽因疫情延後一年，變相參賽選手有更多時間訓練，對香港代表充滿信心。香港知專設計學院建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強亦同樣對選手抱有一定信心，更希望參賽者享受比賽過程。