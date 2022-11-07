香港01國民教育講座 　旅港開平商會中學校長稱有助學生認識國情

現時政府正推動國民教育，措施包括由教育局推出「我的行動承諾」加強版，讓每間中、小學可申請一筆過最多30萬元款項，用於舉辦國民教育、國家安全教育和媒體資訊素養相關活動。



《香港01》早前為何文田旅港開平商會中學舉辦「傾國傾情」國民教育講座，從不同層面與學生分享國家發展以及大灣區生活文化面貌。校長陳得南表示，透過「我的行動承諾」加強版撥款，學校得以邀請媒體到校為學生舉辦國民教育和媒體資訊素養講座，又指早前舉辦的「傾國傾情」國民教育講座參加學生反應正面，對學生認識祖國大有幫助。



陳校長續稱，學校並非傳媒機構，沒有傳媒相關經驗，教育局「我的行動承諾」加強版撥款讓學校得以邀請傳媒機構到校，與學生分享他們豐富的經驗，協助推行國民教育和媒體資訊素養教育。

早前舉行的「傾國傾情」國民教育講座歷時逾1小時，陳校長表示參加學生反應正面，積極回應講者提問。他認為講座中提及的內地電競發展、網紅產品等，有助學生加深對國家現況及大灣區生活的認識。至於講座中提及的國家鐵路發展，亦令學生了解國家和香港一直緊密連繫，透過貼身例子認識到祖國的城市發展進程。

旅港開平商會中學校長陳得南表示，撥款計劃給予學校資源，絕對能幫助學校推行國民及媒體資訊素養教育，能邀請《香港01》等傳媒機構分享他們豐富的經驗，對同學有很大幫助。（余俊亮攝）

講座從不同層面介紹國家發展，亦談及大灣區各城市緊密連繫，愈來愈多港澳青年到內地發展。陳校長認為，隨着交通和生活配套改善，內地和香港生活的生活模式更加接近，相信會吸引學生到內地生活和交流，但最重要的是學生認識國情後考慮在內地生活能否有更好的發展空間，以及是否更適合自己。

另外，陳校長提到，學校重視學生體育發展，學生田徑項目表現較為出眾，認為視障跑手梁小偉的分享會引起很多學生共鳴，學習到如何面對低潮、堅毅精神及欣賞鼓勵。

視障跑手梁小偉曾經花35天，由北京天安門廣場跑步回香港。他在講座上分享了自己在內地跑步時遇到的人和事。（余俊亮攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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