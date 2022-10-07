《香港01》舉辦講座、工作坊　支援中小學推行資訊素養及國民教育

《香港01》推行國民教育和國安教育以及媒體素養教材及活動配套，就教育局優質教育基金推行「我的行動承諾」加強版撥款計劃，為學校提供全方位支援，包括媒體和資訊素養教育活動、國民教育和國家安全教育計劃等，例如新媒體體驗、記者講座及報社參訪等，無縫連繫社會及學校。



1.媒體及資訊素養

為協助學校推行媒體素養教育，《香港01》可安排資深新聞工作者到校為學生、教師、校董或家長提供講座／工作坊和參觀體驗活動，協助學校推行媒體素養教育。

講座

講座題目除介紹傳媒運作和記者日常工作外，亦包括偵查報道分享，由偵查組記者分享採訪報道經驗，以及為校董培訓而設的「認識傳媒運作及應對技巧」等。講座內容可因應學校需要、學生程度等調整和安排內容，並可選擇實體或網上舉行。

到校工作坊

工作坊可讓學生透過實戰經驗，認識和了解傳媒運作，從中提升學生慎思明辨、如何面對虛假資訊等素質。工作坊題材包括「記者體驗」、「事實查核工作坊」、「網編體驗工作坊」、「攝錄直播工作坊」等，由各範疇的資深新聞工作者負責，讓學生感受傳媒工作。

《香港01》到校工作坊▼▼▼

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參訪《香港01》編輯部

作為本港具公信力的網上媒體，《香港01》到底是如何每日24小時全天候不停運作？參觀期間，學生將有機會親身走進《香港01》編輯部、直播室、攝錄室等，實地了解記者日常工作環境，與前線記者交流，認識一宗新聞報道如何誕生，以及當中涉及的求證、判辨真偽等流程。

中學參訪《香港01》編輯部出席講座▼▼▼

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2.國民教育

為協助學校推行國民教育，《香港01》舉辦國民教育講座系列，由熟悉國情的資深政界人士主講，到校與學生分享國家最新發展、國家安全等議題，主講者視乎講座題材而定。

國民教育講座系列首場講座已於6月7日舉行，邀得立法會議員陸瀚民為荃灣官立中學的中四和中五學生分享大灣區現時的發展情況，以及青少年在大灣區的發展機遇。

國民教育講座▼▼▼

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體素養，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，可參閱此文。

上述活動亦可作為學校生涯規劃、全方位學習等不同項目之一；若對以上相關服務及教材有任何查詢，可透過以下方式聯絡我們的同事黃先生：

電郵：education@hk01.com

WhatsApp或電話聯絡：35828747