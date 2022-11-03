香港01中學講座　記者分享內地藝術家影像記錄國家經濟發展

教育局現時透過「我的行動承諾」加強版，向中、小學提供一筆過最多30萬元資助，讓學校舉辦國民教育、國家安全教育及媒體資訊素養相關活動。早前《香港01》安排主要負責中國及國際新聞的副採訪主毛詠琪到校為中學生舉辦講座，介紹「火車上的攝影師」王春福、以及當代藝術家曹斐二人如何透過攝影和錄像記錄國家不同階段的面貌，讓學生從中認識國家交通和工業發展。



《香港01》副採訪主毛詠琪從新聞角度出發，與中學生分享內地在近年的發展及變化。（余俊亮攝）

她在講座中先向學生介紹媒體獲得內地新聞的變化，由以往只能被動地從通訊社、報紙、雜誌接收資訊，到現時網上社交平台爆發，成為記者資訊來源之一，令記者可快速掌握各地資訊、挖掘社會議題或網絡現象等。

毛詠琪分享自己曾訪問「火車上的攝影師」王春福，他花上40年時間在火車上拍下10萬張照片，記錄內地鐵路由「綠皮火車」改為現代化動車、再到高鐵的演變過程，令車程大為縮短，讓旅程更舒適。

她亦引述王春福所言，現時高鐵上難以捕捉過去火車上的眾生相，只見一班玩手機或平板電腦的低頭族。毛詠琪建議學生，疫情後可考慮與家人到內地乘高鐵或火車旅遊。

《香港01》副採訪主毛詠琪由新聞角度出發，與中學生分享內地在近年的發展及變化。當中介紹內地藝術家曹斐，她以影片方式紀錄了近代中國製造業發展。（余俊亮攝）

之後毛詠琪又介紹以影像記錄內地的當代藝術家曹斐。曹斐的影片作品記錄內地工廠的面貌轉變，反映出中國作為世界工廠在過去二、三十年間急速發展。其中較早期的作品記錄了過去勞動密集的工業生產模式，不少工人生活狀況並不理想，曹斐花大量時間拍下工廠流水線以及工人生活的畫面，為中國製造業發展留下寫真及有藝術感的記錄。20年後曹斐的另一段影片則記錄了電子商務公司京東的無人倉庫，使用智能派送系統及機械人等高科技，以處理網購流行下出現的大量配貨及寄貨訂單。

毛詠琪以曹斐的影片作解說，指出中國內地的工業在過去20年間，由工人密集地坐在車間工作演變成無人倉庫，形成強烈對比。當中智能化及機械化的普及，正是中國製造業升級轉型的一大表現，亦解釋為何我們使用淘寶或京東網購後，只需一、兩天就可以收到貨品，為日常生活帶來便利。

《香港01》副採訪主任毛詠琪由新聞角度出發，與中學生分享內地在近年的發展及變化。當中介紹藝術家王春福先生，他花40年時間在火車上指下10萬張照片，記錄了中國內地在鐵路方面的發展。（余俊亮攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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