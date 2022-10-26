媒體及資訊素養｜教育局推新教材及培訓課程　助教師進行相關教學

教育局日前發報最新發展的媒體和資訊素養教材，以提升學生的媒體及資訊素養。教材共有3個單元，包括「認識媒體和資訊素養」、「辨別資訊的真偽」及「善用社交媒體及拒絕網絡欺凌」。教育局同時推出一系列研討會、工作訪及分享會，歡迎各位教師參加。



教育局表示，現時資訊科技發展迅速，加強學生在媒體及資訊素養方面的認識十分重要，以幫助他們選取可靠資訊，及合乎道德地使用資訊科技。局方現時正與新聞教育基金合作，發展媒體和資訊素養的教學資源，同時進行試教及舉辦相關專業發展課程，推廣媒體和資訊素養。

媒體和資訊素養教材共設有3個單元，其中「認識媒體和資訊素養」的主要內容為什麼是媒體和資訊素養及媒體和資訊素養的重要性；「辨別資訊的真偽」則圍繞事實核查；最後的「善用社交媒體及拒絕網絡欺凌」便會討論如何拒絕網絡欺凌，以及有「責任心」和有「同理心」地使用社交媒體。

另外，局方提到會配合上述教材，推出新的一系列研討會、工作訪及分享會，教師可以經教育局培訓行事曆報名參與。3項培訓課程分別為：「媒體和資訊素養研討會（混合模式）」，主要內容為認識媒體和資訊素養及新聞業，預計將於2022年10月及2023年1月各舉行1場；「媒體和資訊素養工作坊」，主要內容為媒體和資訊素養的新趨勢、辨別資訊的真偽、善用社交媒體及拒絕網絡欺凌，預計將於2022年10月至2023年6月期間舉行共6場；「運用學與教資源教授媒體和資訊素養的分享」，主要內容為媒體和資訊素養良好實踐的教學經驗分享，預計將於2022年10月至2023年6月期間舉行共8場。