校園天地｜土木工程拓展署「夏日遊學團2022」　參加學生所見有感

隨着香港人口急增，近年「可持續發展」的概念日益重要，關乎香港整體社會發展。這個盛夏我們參加土木工程拓展署舉辦的「夏日遊學團2022」，參觀不同基礎建設發展項目，體驗社區設施，加深了對土木工程拓展署工作範疇的認識，也深刻了解到可持續發展的重要性。（內容由樂善堂梁植偉紀念中學提供）



東涌東海濱長廊前大合照。（樂善堂梁植偉紀念中學提供）

首項活動參觀東涌社區聯絡中心，從中了解可持續發展的概念。香港政府為應對龐大人口壓力而衍生的土地問題，大抵主張以填海方式造地，然而，不少人對填海造地認知不足。活動中透過觀看模擬實景立體影像，剖析東涌和明日大嶼填海發展的願景，例如在市區發展中興建單車徑，增添環境可持續發展元素。同時，活動中亦探討填海造地如何保護海洋生態，例如採用新型非挖掘海床方式加建土地，減少水質污染、保留海洋生物生境，維持環境可持續發展。此外，活動中進行模擬城市規劃遊戲規劃東涌北發展用地，了解土木工程拓展署與城市規劃的關係，擴闊對土木工程工作範疇的認識。

在認識環境及社會可持續發展概念後，我們參觀將軍澳跨灣連接路，繼續探討社會及經濟可持續發展。面對將軍澳迅速發展，交通擠塞問題日益嚴峻。政府就此與土木工程拓展署在毗鄰康城站的海灣上，興建一條直通調景嶺和將軍澳市中心的跨灣連接路，從而紓緩將軍澳交通擠塞問題。活動中先進行跨灣連接路設計分享講座，分析大橋設計意念，尤其以象徵着「無限」數學符號的設計最為矚目。此外，在出海參觀前，進行了力學工作坊，令日常物理課堂所學所得可以活學活用。土木工程拓展署的導師帶領學校老師和全體同學，乘坐渡輪從橋底仰觀跨灣連接路，近距離欣賞雙拱鋼橋的外觀設計，與將軍澳蓬勃發展互相呼應，象徵着香港新市鎮發展機遇無可限量，更加深入了解到這座宏偉基建對社會及經濟可持續發展如何舉足輕重。

遊學團氣氛達至頂峰之際，單車體驗活動加深了我們對可持續發展下綠色生活的認識。荃灣海濱單車徑是利用舊日海濱長廊閒置用地興建而成，在土木工程拓展署導師的介紹下，我們認識到增闢單車徑不僅是政府推廣綠色生活的重要工程，在設計中更考量了單車徑如何平衡社區發展，以及推動社區綠化和提升市區容貌。例如在單車徑兩旁評估種植樹木的種類、增設單車停泊架等等，營造「單車友善」環境和社區綠化。此外，從活動中也得知推廣單車安全意識也是土木工程拓展署的工作，增加了對該署工作範疇的認識。最後，在參觀工務中央試驗所活動中，深切體會土木工程背後精密測量技術是維持工程安全的重要工作。

千里之行，始於足下，遊學團除了加深了同學對香港可持續發展的認識，更令部分同學立下了日後投身土木工程行業的宏願，希望能為香港的未來發展竭盡綿力。

（內容由樂善堂梁植偉紀念中學提供）

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