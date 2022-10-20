校園天地｜明愛馬鞍山中學「有價巴士」生命體驗館揭幕

明愛馬鞍山中學致力推動生命教育，向學生灌輸正向觀念。該校近兩年積極開展「生命有價教育工程」，以多元化的活動和課程，例如「神奇小子」蘇樺偉、「包山王」黎志偉和「戰地醫生」黃詠儀的講座，還有全民共融運動會、共融體驗活動等，配合用心籌備的「有價巴士」生命體驗館，讓學生認識生命的意義。（內容由明愛馬鞍山中學提供）



明愛馬鞍山中學設立「有價巴士」生命體驗館。（明愛馬鞍山中學提供）

「有價巴士」生命體驗館設在該校位於馬鞍山錦英路的校園內，由一輛由九巴捐贈的退役雙層巴士改裝而成，得到學校起動計劃（Project WeCan）贊助。根據曹雪蓮校長介紹：「『有價巴士』生命體驗館致力推廣正向價值，歌頌熱愛生命，宣揚擁抱世界，雖然開展工程期間飽受疫情折騰，猶幸終於排除萬難，順利面世。」巴士下層主要作展覽用途，藉著蜂巢式展板發放社區資訊，激發學生及訪客的社區意識，培養學生和訪客建構正向人生價值觀，讓生命更豐盛。巴士上層用作教學用途，學校會配合不同課程或活動，營造輕鬆愉快的學習氛圍。學校在巴士內配設VR教學裝備，激發學生的學習興趣，提升反思能力。第一階段的「VR 生命場景」教材現正製作中，而VR 生命場景共分為三個學習系列，分別是：(1)生活系列，主旨是「從生活的日常，發掘生命的可貴」；(2)生死系列，主旨是「從生老病死等人生必經階段，探索生命的價值」；(3)生趣系列，主旨是「從人生不同的大小事上，體會生命的美好」。至於巴士車身圖案則由本港著名塗鴉藝術家曾昭昶先生主理，吸引奪目。

「有價巴士」的揭幕禮早前（九月二十日）於該校盛大舉行，主禮嘉賓則由學校起動計劃基金委員會吳天海主席和香港明愛總裁閻德龍神父擔任，邀得多位社會賢達和合作夥伴的代表出席。揭幕禮的安排別出心裁，由學生載歌載舞的原創音樂劇貫穿整個典禮，讓出席者熱烈感受到生命的意義，以及「有價巴士」的使命。該校的皇牌活動小組舞蹈組，亦特意為「有價巴士」演出充滿活力的新舞，展現生命的活力和熱情。

到訪的嘉賓多對「有價巴士」的理念和實物讚賞不已。吳天海主席致辭時便讚揚「有價巴士」生命體驗館的理念：「本來被淘汰的巴士沒有被放棄，搖身一變成為學校的生命體驗館，以另一個角色來服務社會，這輛巴士正是以積極態度來變通的最好例子。」閻德龍神父亦表示：「多謝學校、老師、同學的努力，將我們認為是灰暗的退役巴士，加添了色彩﹗」

「有價巴士」的揭幕是明愛馬鞍山中學「生命有價教育工程」的一個里程碑，後續還有形形式式的學與教活動配合，以踐行該校的三年發展計劃「好學為家，生命有價」，值得繼續期待。

（內容由明愛馬鞍山中學提供）

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