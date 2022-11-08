大埔區中小學創科展覽　小學生研發可載人電動車盼減少碳排放

大埔區中小學創科展覽「創科@大埔2022」將於本月20至21日於科學園舉行，早前率先展示出大埔區其中9間中小學的創科作品。有小學表示，是次以車作為主題是希望提升學生興趣，希望透過活動啟發學生日後改良和開發新一代的電動車。



「創科@大埔2022」由大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處合辦，展覽吸引26間區內中小學展出創科作品，以及8間創科機構展示創意科技。

仁濟醫院蔡衍濤小學以電動車參展，於課外時以小組形式安排學生製作電動車，學生需先學習電動車的基本知識，然後在教師指導下組裝以電力運行、可載人的電動車。

該校藝術教育科老師莊筱朗表示，學校選擇電動車參展，希望讓學生接觸更多機械工程的知識，了解簡單的摩打電池結合機械工程知識，已可令電動車運行。

有份製作電動車的小六學生廖康翹表示，除了想解決大量碳排放的核心問題外，還想引起公眾對環保的關注，希望大眾不要忽略現今的環保議題。

展覽除了展示學生成品外，亦會舉辦超過10場講座及工作坊。負責活動的大埔學校聯絡委員會主席張麗珠表示，她希望透過這個平台展現學生的創科發明，讓學生和大眾獲得靈感，擴闊視野，激發創意，為大埔凝聚一個熱烈的創科氣氛。