STEAM｜聖保祿學校以創科填補傳統教育不足　為學生提供另一舞台

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEAM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEAM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEAM教育的最新趨勢！



銅鑼灣聖保祿學校強調全人發展，培育學生各方面能力。該校資訊及通訊科技科主任李潤佳老師及STEM統籌老師朱詠笙老師接受「01教育」訪問時提到，STEAM教育可培養學生解難能力、創意及創業精神，填補傳統教育的不足，而且學校透過參加的資訊科技辦公室的「中學資訊科技增潤計劃」，成功引入校外專業人士及資源進入學校，促進學生STEAM學習。



聖保祿學校資訊及通訊科技科（ICT）主任及數學科老師李潤佳老師表示，該校的STEAM教育主要培養學生的解難能力、創意及創業精神，填補傳統教育的不足。（盧勁揚攝）

STEAM教育填補傳統考試不足 重點培養3大能力

李潤佳解釋，教育不能埋沒學術以外表現出色的學生，STEAM教育正好令教師可以看到同學在創意和領導才能，而這些能力往往未能在考試分數上分映出來，「好得意，STEAM好多獎嘅學生未必平時考第一、第二，可能係學業上好Struggling（掙扎），唔太理想，有第二個平台就可以表現出嚟」，因此該校的STEAM教育主要培養學生的解難能力、創意及創業精神，填補傳統教育中的不足。

學生主動提活動方向 教師幫助尋找資源

聖保祿學校每周設有「多元興趣課程」（Diversified Interest Program），學生可自行選擇不同課程，其中有10個與STEAM有關，除了常見的工程、科學之外，更有中藥、水耕以至有機耕種。

聖保祿學校STEM統籌老師及生物科老師朱詠笙老師提到，如果學生在參與多元興趣課程期間找到感興趣的課題，可以主動向老師提出研究計劃，老師會與學生探討計劃是否可行，以至是否參加比賽。（盧勁揚攝）

朱老師表示，如果學生在參與課程期間找到感興趣的課題，可主動向老師提出研究計劃，並與老師討論計劃可行性，而老師會指導學生研究大方向，讓學生繼續研究甚至參加比賽。李老師補充指，聖保祿學校的STEAM成果不少都是由學生提出，而老師的角色就是提供意見或尋找資源，協助學生實現想法。

EITP孕育為引入校外資源立先例 成功量產STEAM課程

近年香港政府銳意發展STEAM教育，於2014/15年度《財政預算案》推出「中學資訊科技增潤計劃」（EITP），撥款7,500萬元讓參加計劃的8間伙伴學校可以用撥款購買校外機構服務或各式硬件，向學生提供資訊科技課程，而聖保祿學校就是伙伴學校之一。計劃於2015學年正式展開為期8年，本學年是最後一年，日後將由「學校IT創新實驗室計劃」（下稱創新實驗室）取代，受惠學校將擴大至全港資助中學。

現時所有資助中學都可以向申請創新實驗室計劃撥款，以進行STEAM活動，運作模式基本上參考EITP。李老師認為，EITP的成功，證明由校外機構提供服務及硬件的模式切實可行。他又指，創新實驗室計劃要求學校將一半款項用於購買服務，另一半則用於購買硬件，亦是複製EITP的經驗，「有硬件之外，都要有識用呢啲硬件的專家」，否則只靠「發燒友」老師任教，將難以大規模地使數百間學校都提供同樣課程。

李老師又指，從校外購買服務及硬件後，令學校不再單以學校教師的視野及眼光籌備STEAM教育，因為校外機構可以提供獨特的師資及儀器外，亦可以將最新的技術帶給學校，由老師思考如何使用、如何調撥資源等，令事件得以成真。

舊生讚EITP擴闊職場選擇 演講技巧各行適用

杜穎潼是聖保祿學校舊生，曾經參與該校EITP計劃，現身處英國升讀大學生物工程系。（受訪者提供）

EITP已經踏入第8個年頭，首一、兩屆參與計劃的學生已畢業成為大學生，相信不少人都會對參與計劃學生的發展感到興趣。該校舊生杜穎潼是參與EITP計劃的學生之一，曾經與同學組隊研發士多啤梨分類機器，奪得「2020大灣區STEM卓越獎人工智能分類金獎」。她畢業後到英國倫敦帝國理工學院升學，現時是生物工程學系的二年級學生。

杜穎潼指出，EITP的課程內容令她學到各種技術及解難能力，並在參加比賽的時候學以致用。不過，她認為EITP以至更廣泛的STEAM教育，除了會教授專門技能之外，還包括不論任何行業都會用到的演講技巧，同樣重要。