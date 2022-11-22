沙田圍呂明才小學小一自行取錄名單曾出錯　20備取生一度誤當正選

【小一派位】小一派位自行分配學額昨日（21日）早上公布結果，各校自行公布取錄夠單。浸信會沙田圍呂明才小學首次於學校網頁公布名單時，列出124人取錄名單；及後更新名單並上載校網，新名單取錄104名學生，另將20人列入備取名單。校方在網站上表示，因處理取錄名單時有誤，現時已經更新並就此致歉。



網上討論區有家長稱，子女由被取錄變成備取生並收到校方致電道歉，但仍對事件感到不滿，質疑事件無人需要負責。《香港01》正就事件向校方及教育局查詢。



沙田浸信會呂明才小學於昨日（21日）公布小一自行分配學位取錄名單，但於同日表示名單出錯，將其中20位學生從正取改為備取。（Google Maps截圖）

比較浸信會沙田圍呂明才小學於網上公布的「2023-2024年度小一自行分配學位取錄名單」新舊版本，原本舊取錄名單並無「備取生申請表編號」一欄，124名學生按申請編號順序排列。至於更新版取錄名單將104人列入取錄名單，另將20人列為備取生，表明若正取生未能在指定期限內註冊，將按教育局提供的備取生名單次序填補空缺。

校方在網站上表示，因為處理取錄名單時有誤，現時已經更新，「本校謹此致歉！」。

浸信會沙田圍呂明才小學2023年度小一自行分配學額取錄名單一度出錯，校方事後更正並在網站致歉。（網上截圖）

有家長在網上討論區表示，早上看到取錄名單的時候，對子女被學校錄取感到十分高興，「開心咗一朝期待咗一朝，憧憬小朋友上小學嘅安排」，詎料校方下午3時許來電，稱「文書處理結果出錯，將啲備取生當做係正取生出咗個結果」，而他就不幸地是20人之中的其中一個。該名家長又提到，校方有表示抱歉，並提到之後的安排，但質疑「咁大件事真係想問點解可以咁樣都出錯？」，認為需就事件問責。