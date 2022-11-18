小一自行派位下周一放榜　21724名學童獲派位　成功率49.6%

全港各官立及資助小學將於下星期一（21日）公布有關2023年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局表示，今年有43,755名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有21,724名兒童獲派此類學位，成功率為49.6%。其中屬於有兄或姊在該校就讀或父或母在該校任職類別共11,790人，餘下9,934人則屬按「計分辦法準則」分配類別。



▼9月26日 小一統一派位家長到名校交表▼



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未獲派位學童 家長明年可經「智方便+」報名

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。教育局發言人表示，教育局會於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。

此外，教育局由2023年起分階段將小一入學申請電子化，家長可及早登記使用「智方便+」，以享用更方便快捷的服務。家長亦可透過該電子平台辦理選校手續及查閱統一派位結果，詳情將於稍後公布。

發言人提醒，若家長在2月5日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於6月為申請兒童另行安排小一學位。另外，曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。

▼2023年入學小一自行派位各校網學校名單▼



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家長須下周三或四到校註冊 提醒須符疫苗通行證針數

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長需於星期一上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。如家長未能親身前往所申請的小學，可瀏覽學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

教育局提醒，獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，並於23日（下周三）或24日（下周四）學校辦公時間內按有關學校的安排辦理註冊手續。

另外，局方又提學校已實施「疫苗通行證」安排，訪客須出示疫苗接種紀錄並使用「安心出行」才會獲准進入學校，「紅碼」和「黃碼」的人士均不能以訪客身份進入學校。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。