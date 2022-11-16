STEAM｜資料辦兩項資助計劃近730宗申請獲批　涉及資助逾2.4億元

政府銳意發展創科，《施政報告》提到教育局將在中小學大力推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育。教育局回覆立法會議員質詢指，政府資訊科技總監辦公室正推行「中學IT創新實驗室」及小學「奇趣IT識多啲」計劃，資助中小學舉辦與資訊科技相關的課外活動，至今已接獲超過390所中學和260所小學提交資助申請，目前有約570所學校提交的近730個申請獲批資助，涉及金額超過2.4億元。



教育局大力推動STEAM教育。（資料圖片）

教育局表示，自2019/20學年起，每年撥款約9億元，向公營及直資學校發放恆常的「全方位學習津貼」，支援學校在現有基礎上更大力推展全方位學習活動，包括但不限於與STEAM相關的學習經歷。學校可靈活運用該津貼，但必須按照本局的指引，包括學習活動須配合學習宗旨、課程目標、整體學生的學習需要等。

「中學IT創新實驗室」及小學「奇趣IT識多啲」計劃資助中小學辦資訊科技相關課外活動

該局稱，資科辦正推行「中學IT創新實驗室」及小學「奇趣IT識多啲」計劃，分別資助中小學舉辦與資訊科技相關的課外活動，兩項計劃推出至今，已接獲超過390所中學及260所小學提交資助申請,當中已有約570所學校提交近730個申請獲批資助，涉及金額超過2.4億元。

教育局。（資料圖片）

新一份《施政報告》提出普及STEAM學習，於高小強化編程教育及在初中加入人工智能等創科元素,目的是配合課程發展。教育局於今年8月推出先導計劃，為資助小學提供彈性聘用具STEAM相關專科資歷人士為STEAM教師，學校可按校情靈活彈性處理教師聘用事宜。

目標2023/24學年前至少四分之三公帑資助中小學參與

該局稱，學校由本學年起須委派統籌人員，加強整體規劃課堂內外的STEAM教育學校亦須有序地安排教師參與創新科技範疇的專業培訓，目標是在2023/24學年前至少四分之三的公帑資助中小學參與。局方會與不同創科機構、專上院校和專業團體等合作，為STEAM統籌人員和教師舉辦具創新科技元素的培訓課程等。

教育局辦「天宮課堂」等活動讓學生有機會與國家頂尖科學家、航天員交流

該局指，為讓學生更加了解國家創科發展及弘揚科學精神，會持續與相關機構協作，讓學生有機會與國家頂尖的科學家、航天員交流，例如學生參與「天宮課堂」、「航天科學家團隊進校園」、「仰望星空話天宮『天地對話』」、「創科大講堂」活動。