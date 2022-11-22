沙田圍呂明才小學20備取生曾被誤當正取　受影響家長批不負責任

浸信會沙田圍呂明才小學昨日（21日）公布小一自行分配學位取錄名單時出錯，一度誤將20位備取生列入正式取錄名單，及後校方作出更正並通知受影響家長。事件引起不少家長討論，有受影響家長接受《香港01》訪問時表示，校方未有向他解釋為何取錄名單出錯，質疑整個收生過程的公平性，事件對父母和學生構成深遠影響，要求校方公開交代。



浸信會沙田圍呂明才小學。（資料圖片）

浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長回覆《香港01》查詢時表示，學校團隊對事件感到抱歉，事件起因是教育局給予資料包括備取生名單，處理資料的教師不慎將備取生放進正式取錄名單之中，即使已按學校查核機制核對名單，最終仍然有不徹底及不完善的地方，導致事件發生，涉事老師現時亦感到十分擔心及傷心，承受相當壓力。他又提到，校方已將事件呈報教育局及法團校董會，並致電受影響的家長解釋事件及致歉，大部份受影響家長都對學校表示支持及明白。

受影響家長批校方不負責任

該名受影響家長表示，當日他於早上9時許查閱取錄名單，發現子女獲取錄後十分高興，「入到開心過中六合彩」並準備註冊。詎料在下午3時許收到學校來電，指其子女由正取生改為備取生，令他感到十分混亂，亦不明白為何校方在公布取錄名單6小時後才發現出錯。他續稱，與學校溝通期間，對方只稱取錄名單「跟機制做」，未有出錯原因，批評學校不負責任、態度愛理不理，對此感到失望。

提四大訴求 盼設平台討論事件

他透露，現時已聯絡另外數名同樣受影響的家長，向校方提出四大要求，包括： 1) 校方需正視問題，學位是否「話冇就冇」，還是他們可以取得學位；2) 公開及清楚交代事件經過；3) 解釋上載取錄名單時的過程及機制；及 4) 證明更新後的名單是否絕對正確，不涉其他人為錯誤。他建議設立平台，由校方及受影響的20個家庭參與，就事件進行討論。

被問及報讀學校原因時，他表示該校是區內較好的學校，現時未決定是否於統一派位繼續報讀，形容事件令他心如刀割，因為父母都會希望子女可以接受良好教育，知道子女可以入讀心儀學校時相當開心，但一念天堂一念地獄，「推咗你上天堂之後又丟返你落嚟，一句唔好意思Sorry就算數」。他又比喻事件猶如傷害到別人、捅了兩刀令人流血之後再道歉，但心靈上或者感受上造成上的傷害難以一句道歉就可以解決。