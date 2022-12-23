伍少梅中學「希耆」中心成立　實境教學讓學生以科技改善長者生活

面對人口老化等問題，各界亦正探討如何運用科技解決相關問題。葵涌天主教慈幼會伍少梅中學獲優質教育基金撥款，成立「希耆」樂齡科技應用學習中心，昨日（22日）正式揭幕。中心設有「長者生活模擬體驗區」，為學生提供實境學習場地，鼓勵學生運用STEAM知識和技能，協助改善長者生活質素，並會邀請區內長者為學生設計提供意見。



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「希耆」樂齡科技應用學習中心設有「長者生活模擬體驗區」，通過模擬真實的家居環境，當中設有客廳、飯廳、廚房及洗手間，並獲贊助「IoT」智能家居裝置，例如空氣質素監測器、睡眠監測帶、燃氣警報器、煙霧警報器等，令該空間變成實境學習場地。學校會邀請長者到訪參觀，向學生和老師提出生活上的困難，深入了解長者的日常需要，更可以與長者共同設計科技產品，進行實境式學習體驗。

除了供該校學生使用外，「希耆」也會開放給社區舉行體驗日及工作坊，鞏固學校與社區的關係，以及回饋社會。

李建文校長表示，隨着本港人口老化問題漸趨嚴重，加上有許多基層長者居住於學校所在的地區，故校方一直把服務長者納入為學生學習的重要元素。（天主教慈幼會伍少梅中學提供）

校長李建文表示，隨着本港人口老化問題漸趨嚴重，加上有許多基層長者居住於學校所在的地區，故校方一直把服務長者納入為學生學習的重要元素。成立「希耆」除了鞏固學校的STEAM發展藍圖外，還提供機會予學生和長者進行交流，激發學生使用STEAM相關知識和技能，策劃能提升長者生活質素的方案。

他同時感謝教育局局長蔡若蓮出席開幕禮，並指今年適逢學校50周年校慶，感謝過去50年曾幫助學校的老師、學校學生及教育界同業的鼎力支持，希望能將學校過去50年的成就和經驗延續下去，以及與各界一同堅守崗位。

香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮表示，「希耆」可以全面照顧長者的需要，包括居家安全及如何聯繫其家人的問題，以及培養學生關心長者的價值觀，進而將價值觀擴散至社會。（天主教慈幼會伍少梅中學提供）

香港特別行政區政府教育局局長蔡若蓮表示，「希耆」可以全面照顧長者的需要，包括居家安全及如何聯繫其家人的問題，以及培養學生關心長者的價值觀，進而將價值觀擴散至社會。她又指出，希望將來能普及化STEAM教育，在課內外活動都加入STEAM相關元素，為學生打好知識基礎，培養他們對科技的興趣。