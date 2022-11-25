都大LiPACE辦「應用樂齡科技高級文憑」　針對人口老化培訓人才

人口老化引伸出銀髮經濟發展，但相關人才不足，有見及此，都會大學李嘉誠專業進修學院（都大 LiPACE）開辦「應用樂齡科技高級文憑」，是香港首個專為培訓樂齡科技應用及長者數碼計劃人才而設的高級文憑。學生畢業後，可考慮繼續升學，於大學修讀相關學士學位課程。



都大LiPACE添置了機械人助手，讓「應用樂齡科技高級文憑」的學員可以學習利用機械人助手，向長者進行運動教學，促進長者體能活動。（都大LiPACE提供）

據政府統計處的調查，截至2022年中，香港的65歲或以上人口已經達到152萬，佔整體人口的20.9% ，並預計2037年比例將增加至三成。人口老化對銀髮經濟發展可見於樂齡科技及醫療保健等相關行業，不少商業機構已經早着先機，聘請善於與銀髮族溝通的員工，或開設專為樂齡人士而設的使用科技產品課程。

不過，現時同時熟悉樂齡科技、醫療保健，以及善於與長者溝通等三方面的人才嚴重短缺。香港都會大學李嘉誠專業進修學院學部主管黃蘊芝表示，他們早已察覺社會缺乏專門人才，因此特別開辦「應用樂齡科技高級文憑」課程，配合社會需要。

「應用樂齡科技高級文憑」課程內容包括社區健康護理、心理學、樂齡產品與科技、樂齡科技與健康護理實習、樂齡科技照護方案及溝通技巧等知識。學生將獲安排參觀不同博覽會，以了解最新產品與服務、與參展商交流了解巿場發展趨勢及到相關社福機構或商業機構實習。學生畢業後，可選擇繼續升學，例如報讀中文大學老年學理學士或理工大學應用老年學及服務管理（榮譽）文學士，亦可以投身職場從事銀髮族相關的工作。