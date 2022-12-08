中小學生戴運動手環參與聯校體適能挑戰賽　智能科技鼓勵日行萬步

世界衛生組織建議兒童及青少年每星期平均每天應進行至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，為鼓勵學生課餘多做運動，今年有14間中小學校、合共超過600位學生參與第二屆「聯校智能運動STEM大賽」，利用運動健康手環及智能軟件，即時紀錄運動成績，完成每天一萬步的目標及體適能挑戰。



2021年第一屆「聯校智能運動 STEM 大賽」參與學生在14天內步行了8千多萬步。（中國香港體適能總會提供）

由中國香港體適能總會及ARCHON主辦的「第二屆聯校智能運動STEM大賽」於11月28日至12月11日舉行，學生配戴ARCHON ALIVE智能運動健康手環線上進行比賽，完成指定運動目標後，程式會將運動數據及比賽成績即時上傳雲端，比賽結果將於明年1月公佈。

比賽分兩部分，學生需挑戰每天平均步行一萬步，以及連續4天進行10至15分鐘AI體適能運動挑戰賽。學生先透過5G AI運動檢測平台觀看3D動畫教練介紹動作，再跟隨指示完成動作，並使用骨架偵測運動姿勢，檢視運動程度。人工智能將利用深度學習，進行影像分析及人體姿態預測，計算學生的分數。

中國香港體適能總會行政總監黃永森博士指出，後疫情時期，約七成半初中生及超過八成高中生的娛樂屏幕時間超標（每天多於兩小時），情況不容忽視。善用手機屏幕來增加兒童青少年的體力活動動機，似乎是新時代的健康出路。

Archon Wellness Limited創辦人及行政總裁梁蕙馨女士亦指，世界衛生組織建議兒童及青少年每星期需要2-3次肌肉訓練，今次活動的體適能運動編排，正正針對肌肉訓練，對參賽學生會大有裨益。