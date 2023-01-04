學友社公布2022年全港中學生十大新聞選舉結果　英女王逝世登榜首

學友社公布2022年「全港中學生十大新聞選舉」結果，其中「英女王逝世 民眾紛紛哀悼」位居榜首，得票率達71.17%，其次是「韓國梨泰院人踩人事故 逾百人死亡」，得票率67.82%，第三位是「日本前首相遭槍擊 終年六十七歲」，得票56.84%。



學友社指出，社交媒體的普及影響了現今中學生接收新聞資訊的方式，且朋輩間的轉載及發布也成為其中一個重要資訊來源，故提升學生的傳媒資訊素養顯得更加重要。



英女王於2022年9月8日逝世，事件成學友社2022年「全港中學生十大新聞選舉」結果的榜首。（facebook專頁「The Royal Family」圖片）

學友社表示，在投選結果當中，近半十大新聞屬於突發及國際事件，得票率亦明顯較高，介乎43%至72%，可見社交媒體平台直播的震撼的畫面令許多學生對相關新聞留下深刻的印象，以及學生對國際新聞的關注度高。首兩則新聞得票率均佔約7成，分別是「英女王逝世 民眾紛紛哀悼」及「韓國梨泰院人踩人事故 逾百人死亡」，第三則的「日本前首相遭槍擊 終年六十七歲」佔約5成半，而第六則的「俄烏戰爭釀通脹 衝擊全球經濟」佔約4成半。

雖然本港經歷過第五波疫情，但與疫情相關的新聞卻不在十大新聞投選結果當中，可見學生已視與疫情相關的新聞為日常，導致其關注度較低。相關新聞如「為配合防疫工作 學校提前放暑假」位居第12位，而「漁農署頒布『殺鼠令』 倉鼠遭人道毁滅」、「政府放寬防疫限制 到港人士家居檢疫期為0+3」及「疫苗通行證分階段實施 政府打擊濫發免針紙」則位居第25至30位。

本次「十大新聞選舉」於2022年11月21日至12月19日進行，先由19間中學進行候選新聞初選，大會再根據初選結果擬出30則具代表性的候選新聞，然後邀請全港中學生以一人一票方式投票選出「十大新聞」。是次調查有128間中學參與，合共有超過4.2萬名中學生投票。