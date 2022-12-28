嶺大設計袖珍空氣淨化機成本不足百元　深水埗百人組裝贈千劏房戶

本港的劏房居住環境令人關注，不少地區團體及研究團隊一直致力協助劏房戶改善環境。「嶺大創業行動」因應劏房環境限制，設計出一款生產成本低於100元的袖珍空氣淨化機，並聯同深水埗民政事務處及深水埗居民聯會組織義工隊，免費送出1,000部袖珍空氣淨化機予劏房戶。



嶺大設計袖珍空氣淨化機，每部成本不足100港元，並與深水埗民政事務處、深水埗居民協會合作，向區內劏房戶送出1000部空氣淨化機。（嶺大提供）

「嶺大創業行動」今日（23日）為活動舉辦啟動禮，約一百名居民在嶺大師生的指導下組裝空氣淨化機，大部份人均在半小時內完成組裝，並獲贈聖誕禮物。

嶺大設計袖珍空氣淨化機，每部成本不足100港元，並與深水埗民政事務處、深水埗居民協會合作，向區內劏房戶送出1000部空氣淨化機。（嶺大提供）

嶺大創業行動總監高永賢教授表示，袖珍空氣淨化機長、闊、高均少於20厘米，重量僅529克，可減少室內微細懸浮粒子（PM2.5）濃度達80%。外殼採用纖維木板，輕便之餘更方便以模組形式包裝，生產成本更低於100元。

他又指，袖珍空氣淨化機的設計及組裝全部由嶺大「人道科技」 團隊完成，適合在發展中國家使用，團隊亦正在跟菲律賓多間大學研究如何應用，希望能以低廉的方式為發展中國家人民改善室內空氣質素。

嶺大設計袖珍空氣淨化機，每部成本不足100港元，並與深水埗民政事務處、深水埗居民協會合作，向區內劏房戶送出1000部空氣淨化機。（嶺大提供）

深水埗民政事務專員黃昕然歡迎這次跨界別協作，讓政府、社區、學界凝聚力量，協助有需要的居民解決生活難題。深水埗居民聯會理事長陳偉明則指，居民經濟能力有限，為他們送上高效能的迷你空氣淨化機，是一件很貼心事情。