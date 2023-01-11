教育局施俊輝與300準教師分享　促了解專業角色、價值觀和操守

教育局副局長施俊輝周二（10日）到香港教育大學，與300多位準教師作分享。曾任教師的他指出，要成為一位專業教師，除了要認識最新教育趨勢外，亦要清楚了解教師的專業角色、價值觀和操守，「教師專業發展的最終目標，是必須回應學生的需要，裨益學生的學習及成長。」



施俊輝在其Facebook表示，周二以「香港教育新篇章—教師專業成長」為題，與300多位準教師分享。他先講解行政長官李家超在《2022年施政報告》提出的教育新措施，包括在中小學階段大力推動 STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，以及全方位加強國民及國家安全教育，培養未來為國家和香港貢獻的人才。

教育局於2022年12月15日公布《教師專業操守指引》，他表示，指引清晰說明教師應有的專業操守及行為規範，鼓勵教師自覺遵守，保障學生福祉，守護教育專業，維護國家安全和社會秩序。「我建議各位準教師必須仔細閱讀，掌握對專業及個人行為的要求，並反思個人的專業操守，以確定本身的專業知識、技能、價值觀和態度能合乎教師專業操守和家長及社會大眾的期望。」

接着是提問環節，他指大部份參與是次講座的教大學生都已展開教學實習，提問的內容反映出同學對教學工作充滿熱誠，準備認真，實在難能可貴。他勉勵各位準教師要珍惜日後來之不易的工作機會，抱持信心，做足準備，迎難而上，一起為香港教育作出貢獻。