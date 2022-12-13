學界悼南京大屠殺85周年　教育局副局施俊輝：珍惜得來不易的和平

今日(13日)是南京大屠殺85周年。教育局舉辦「銘記歷史．珍愛和平：南京大屠殺85周年學生悼念活動」。幾間學校的師生代表在場默哀，以及逐一上台獻花。教育局副局長施俊輝致辭時表示，南京大屠殺是需要學生銘記的歷史，令學生珍惜現在得來不易的和平。



教育局和國史教育中心今日(13日)舉行南京大屠殺85周年學生悼念活動，邀請九龍工業學校等的師生代表到場參與。眾師生代表先默哀一分鐘，然後逐一上台獻花。

教育局副局長施俊輝致辭時表示，南京大屠殺是需要學生銘記的歷史，而且對於這段歷史應加以反思，「由這段慘痛的歷史，去珍惜我們現在得來不易的和平。」他指這段歷史不應被遺忘，對於日本在二戰時的軍國主義和戰爭罪行，他指出悼念的原意是要珍愛和平，而不是要復仇，「可以原諒，但不要忘記。」

施俊輝希望學生珍惜現在得來不易的和平。(梁晉穎攝)

教育局早前舉辦「給南京大屠殺倖存者的一封信」學生徵文比賽，在悼念活動中亦邀請高小組，初中組及高中組的三位得獎學生，上台朗讀自己的文章。其中有得獎學生的文章提到「謝謝您，您一雙眼眸縱觀多年，從未忘記以前，也教曉了我們年輕一代，也要把這個不平靜的夜晚的真相公諸於世，流傳下去，不讓其自此消失於歷史長河中」。

活動及後有教師分享講座，講解學生應如何學習南京大屠殺的歷史。其中九龍工業學校副校長劉偉華表示，學生記念南京大屠殺，可以學到對公義的認知和堅持，而且他以南京大屠殺倖存者夏淑琴，於2009年控告日本報章指責她對大屠殺的歷史描述，而被日本法院判勝訴的例子，指出「正義必須緊持和捍衛」。